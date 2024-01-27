Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Bodrum\'da konuştu

Bodrum 'da parti binası açılış töreninde konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, " Muğla İl Başkanımız Erhan Karaman , Bodrum'da yaşayan devlet memurlarına, emniyet ve milli eğitim mensuplarına yaşamaları için lojmanlar yapıp ücretsiz bir şekilde verecek. Çünkü Bodrum'daki kiralar 45 bin lira ve devlet memuru 25 bin lira alıyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti, Bodrum ilçe binasının resmi açılışını düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılışa Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Muğla İl Başkanı Erhan Karaman, Bodrum İlçe Başkanı Salih Aydın, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasının yapan Mutlu, "Benim de bir huyum var, 'Bodrum' deyince akan sular duruyor. Bir sır vereyim, çok büyüyoruz ve herkesin dilindeyiz. Allah bozmasın. Bir seçime giriyoruz, ülkemiz ve milletimiz adına önemli ama görüyorum ki bu önem arz eden durum hem muhalefetin hem de iktidarın şahsi koltuk sevdalarına dönüşmüş durumda. Vatandaşımın derdine derman olayım düşüncesi inanın bunlarda zerre yok. İl başkanıma ve ilçe başkanıma talimat verdim. Resmi olarak seçimlere girme hakkımız yok, çok yakında bunu kazanacağız" ifadelerini kullandı.

'ÜCRETSİZ LOJMAN VERECEK'

"İlk yapılacak olan belediye seçimlerinde buradan size müjdeyi veriyorum" diyen Mutlu, "Muğla İl Başkanımız Erhan Karaman, Bodrum'da yaşayan devlet memurlarına, emniyet ve milli eğitim mensuplarına yaşamak için lojmanlar yapıp ücretsiz bir şekilde kendilerine verecek. Çünkü Bodrum'daki kiralar 45 bin lira devlet memuru 25 bin lira alıyor. Bunlara çözüm bulmadığımız sürece seçimi kazansalar da boş uğraşsalar da boş. İnanın bana 'Kim, nereyi, nasıl parselleyeceğim' düşüncesinde. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Gazi Meclisimizde gerçekleşen oylamaya değinmek istiyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hiçbir husus yerine getirilmemiş olmasına rağmen, elimizdeki koz uçup gitti. Bir çuval inciri berbat ettiler. En başından itibaren 'Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemli' diyoruz. Terör bildirisi meclise geldiği zaman, 'AKP ile birlikte olmam' diyorsunuz ama İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' diyorsunuz. Bırakın bu Ali Cengiz oyunlarını ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün. Bu millete sizden fayda yok. Bunu yine tecrübe ettik" açıklamalarında bulundu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI YENİ İŞE GİREN MEMUR MAAŞIYLA EŞİTLEYİN'

Emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu söyleyen Mutlu, "Diğer bir konu emeklilerimiz. Her konu gibi iktidar bunu da eline yüzüne bulaştırdı. 2024 yılı emeklilerle alay ettiğiniz bir yıldır dediğiniz gibi 'emeklinin yılı' değildir. Milletin akıl sağlığı ile oynayıp duruyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 6,65 ilave zam vererek memur emeklisiyle eşitlemiştir. Bu da bir 'dostlar bizi alışverişte görsün' oyunlarından biridir. Bu eşitlemeyle emekli şaha mı kalacak? Hayır, emekliler bu zamla da enflasyon altında ezilmeye devam edecek. Her konuya Yerli ve Milli Parti kadrolarının çözümü var. Yeter ki bize kulak verin. Çünkü ben bu topraklara aşığım. En düşük emekli maaşını yeni işe giren çalışan memurun maaşı ile eşitleyin. İtibarınızdan tasarruf edin, az çakarlı araçlara binin, koruma ordusu ile dolaşmayın. Bunları yapsanız bile bu para karşılanır. Vatandaşa gelince elinizde akrep oluyor ama dikkat edin o akrep bir gün sizi sokar. Bu emekliler sizi emekli edecek hiç merak etmeyin" dedi.

'BU ÜLKEDE ÜÇÜNCÜ YOLU AÇACAĞIZ'

Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İğneden ipliğe her şey yüzde 100 ila yüzde 200 arası zamlandı. İpin ucu kaçtı, bugünkü tablonun sorumlusu iktidarın kendisidir. Bu düzen; çay kaşığı ile verip kazanın tamamını alan bir düzendir. Yerli ve Milli Parti bu yağma, bozgun düzenini değiştirecek görecekler. Bu ülkede üçüncü yolu açacağız. Ne iktidarın kısır, derde derman olmayan siyasetine ne de birbirine düşmüş çözümü olmayan muhalefetin siyasetine ihtiyacımız yok. İttifak kör dövüşüne benzer. Bıraksınlar bu geri kalmış kafaları. Hangi vatandaşımda umut kalmış, yüzünde gülümseme kalmış? Yok, çünkü sizi çare görmüyorlar. Bu millet, iktidara da bu muhalefete de muhtaç değil. Geliyoruz, bir kere fitil yandı. Yerli ve Milli Parti arşın arşın geliyor. Onlar da hissediyor, biz yola çıktık Allah izin verirse geliyoruz ve kurtaracağız."

Muğla İl Başkanı Erhan Karaman ile Bodrum İlçe Başkanı Salih Aydın ise ülkenin umudu oldukları bilinciyle yola çıktıklarını ve Türk siyasetine yerli ve milli bir soluk olduklarını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Yerli ve Milli Partisi Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet Muğla İl Başkanlığı açılış programı için Muğla'ya hareket etti.