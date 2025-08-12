Yeşil Büyüme Çalıştayı Ankara'da Gerçekleşti

ANKARA'da sürdürülebilir yeşil büyüme için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi, iklim politikaları üretilmesi amacıyla 'Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayı' düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, iklim değişikliği ile mücadelede '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefi ile net bir irade ortaya koyduklarını söyledi. Suver, "2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejileri ve Eylem Planları, Ulusal Katkı Beyanı, 2053 Uzun Dönemli İklim Stratejisi gibi temel belgelerle net bir yol haritası belirledik. Bu hedef doğrultusunda enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine, tarımdan kentsel planlamaya kadar bütüncül bir dönüşüm sürecini başlattık. Binalarımız çevre dostu inşa edilsin, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini taşısın diye 'Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika' sistemini hazırladık. Sanayicimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu üretim yapsın, ihracatımız döngüsel ekonomi prensipleriyle büyüsün diye Yeşil OSB ve Yeşil Sanayi Belgesi gibi mekanizmalarımızı hızlıca hayata geçirdik" diye konuştu.

'YILLIK 500 MİLYON AVRO TASARRUF YAPACAĞIZ'

Sürdürülebilir bir çevre için yurdun yüzde 13,30'unu 'Özel Çevre Koruma Bölgeleri' olarak koruduklarını ifade eden Suver, "Şehirlerimizdeki yeşil alanları arttırmak, kentsel ısı adalarını azaltmak için millet bahçeleri yapıyoruz. Bugüne kadar tamı tamına 77 milyon 355 bin metrekare alanda çalışma yaptık, 292 millet bahçemizi tamamladık, 242 bahçemizin de yapımı devam ediyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi sadece atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelemize de önemli bir ivme kazandırdı. Şu anda Depozito Yönetim Sistemi'mizi 7 bölgemizde yaygınlaştırılmaya hazır hale getirdik. Biz bu sistemin yüzde 100 çalışmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu sistem sayesinde hem atıklarımızı hammadde olarak kullanacak hem de yıllık 500 milyon avroluk bir tasarruf yapacağız. Dikkatinizi çekmek isterim ki biz sürdürülebilir yeşil büyüme prensiplerimizden hiçbir koşulda taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz de" dedi.

'YOL HARİTAMIZI NETLEŞTİRMEK ÜZERE BİR ARADAYIZ'

İklim Değişikliği Başkanı Hasar da sürdürülebilir yeşil büyümenin bir mecburiyet ve zorunluluk olduğunu belirterek, "Bu çerçevede iklim politikalarımız ile yeni bir döneme adım atıyoruz. Bugün burada, yeşil büyüme için gerekli olan uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla ikincil mevzuata yönelik adımları tüm paydaşlarımızla birlikte ele almak ve yol haritamızı netleştirmek üzere bir aradayız. 4 adet yönetmelik taslağımızı hazırladık, görüşe açtık. Kanun'un sağladığı yetki ve sorumlulukların sahada somut karşılık bulmasını temin etmek amacıyla, Başkanlığımız koordinasyonunda, ikincil mevzuat hazırlıklarına hızlıca başladık. Bu kapsamda; Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği, Türkiye Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme Yönetmeliği, Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları Hakkında Yönetmeliği olmak üzere 4 adet yönetmelik taslağını hazırlayarak kamuoyunun görüşüne açtık. Çalıştayımızda; taslak yönetmeliklerimizi ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağımız ve adil geçiş süreci ile ilgili konularda istişarede bulunacağımız toplamda 5 başlıkta alt oturum düzenleyeceğiz. Çalıştayın sonunda, tüm katılımcıların katkılarıyla elde edilen çıktılar doğrultusunda bir sonuç bildirimi ve genel değerlendirme oturumu gerçekleştirecek ve alt oturum sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.