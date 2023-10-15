Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 4. Olağan Büyük Kongre'de, Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi. Kongrede yüzlerini kapatan 2 kişi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

EŞ BAŞKANLAR SEÇİLDİ

Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olarak açıklandı. Oruç, "İttifak politikalarımızı yeniden gözden geçirdik. Yeni dönemde bileşen ve ittifaklarımızla beraber en geniş toplumsal ve demokratik ittifakı kuracağız" dedi. Bakırhan ise yerel seçimlere ilişkin, "Kayyumlar iradesi gasp edilen bütün belediyelerimizi geri alacağız" diye konuştu.

ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR

Bu arada kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partinisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır." denildi.