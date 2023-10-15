 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar - Son Dakika

Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar

Son Güncelleme: 15.10.2023 14:09

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde yüzleri kapalı bir şekilde sahneye çıkan 2 kişi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtı. Şahıslar gözaltına alındı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 4. Olağan Büyük Kongre'de, Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi. Kongrede yüzlerini kapatan 2 kişi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

EŞ BAŞKANLAR SEÇİLDİ

Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olarak açıklandı. Oruç, "İttifak politikalarımızı yeniden gözden geçirdik. Yeni dönemde bileşen ve ittifaklarımızla beraber en geniş toplumsal ve demokratik ittifakı kuracağız" dedi. Bakırhan ise yerel seçimlere ilişkin, "Kayyumlar iradesi gasp edilen bütün belediyelerimizi geri alacağız" diye konuştu.

ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR

Bu arada kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi Gerçekleştirildi

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partinisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır." denildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gelecek Partisi, Yeşil Sol Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar - Son Dakika


Son Dakika
15:17 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi
14:51 Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
14:49 Papa Franciscus: İsrail, Gazze'de insani hukuka saygı duymalı
14:09 Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar
13:38 İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez
13:31 Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin
13:30 İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi
13:02 Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a suç örgütü soruşturması! Suçlamalar ve şirketler tek tek sıralandı
12:28 İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu
12:10 Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 15:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement