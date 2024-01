Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem konutlarının alt yapısında çalışan ekiplere teşekkür etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem konutlarının alt yapısında çalışan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini gece mesaisinde yalnız bırakmadı. Çınar, sahada büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan personellere teşekkür edip, tatlı ikramında bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremzede ailelere teslim edilecek olan İkizce TOKİ Konutlarının çevre düzenlemesi, yol yenileme ve aydınlatmaları başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması için gece gündüz demeden bölgede mesai yapıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgede aylardır yoğun bir şekilde çalışan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini gece mesaisinde yalnız bırakmadı.

Gerçekleşen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellerle tek tek sohbet ederek, tatlı ikramında bulundu.

Personellere gece gündüz demeden devam eden çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, millete hizmet yolunda dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

6 Şubat felaketinde yaşanan büyük depremden sonra yaralarının sarılması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili kurumlar ve yerel yönetimler olarak birlik, beraberlik içerisinde aralıksız çalıştıklarını kaydeden Çınar, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ tarafından İkizce Mahallemizde inşa edilen ve 8 bin 799 konutun olduğu TOKİ Konutlarımızın olduğu bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta yapımı tamamlanan binaların çevre düzenlemelerinin yapılması, konutların içi ve bağlantı yollarının asfaltlanması ile birlikte yaşam alanlarının hazır hale gelmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. TOKİ Konutları ve Köy Evleri başta olmak üzere deprem yaralarının sarılması noktasında şehrimizde devam eden tüm yatırımlara desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

İkizce TOKİ Konutlarının yakın bir zamanda hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını ifade eden Başkan Çınar, konutların teslim edilmesiyle birlikte İkizce'de ki yaşam alanının hareketli ve canlı bir hüviyete kavuşacağını dile getirdi.

TOKİ konutları ve köy konutlarının bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi adına belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini da belirten Çınar, "Yakın bir zamanda depremzede ailelerimize teslim edilecek olan konutların olduğu bölgede gerek TOKİ yetkilileri gerekse de belediyemizin ekipleri gece gündüz demeden uyumlu ve koordineli çalışarak konutları hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Bizlerde gerek afet konutlarımızın gerekse de köy evlerimizin tüm aşamalarını yakından takip ederek bizden istenilen tüm hizmetleri, iletilen talepleri anında yerine getiriyoruz. İş makinalarımız ve personellerimizle birlikte adeta seferberlik ilan ettik, buradaki her türlü çalışmaya destek sunuyoruz. Havaların soğuk olmasına rağmen sahada büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz ile görevli yetkilileri gece mesaisinde yalnız bırakmadık, onları geç saatlerde ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyerek tatlı ikramında bulunduk. Bizler günün her saatinde hemşehrilerimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Depremzede ailelerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak içinde gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz verilen görevleri üstün hizmet aşkıyla birlikte layıkıyla yerine getiriyorlar, onların emekleri ve gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Personellerimizle gurur duyuyorum. Çalışmalar 7/24 aralıksız, hiç durmadan devam edecektir. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal donatıları, yaşam alanları, çocuk oyun alanları, otoparkları ve diğer hizmet alanlarıyla birlikte buraya güzel bir yaşam alanı kuruluyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp, ailelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Burada emek veren, çalışan, alın teri döken, katkı sunan herkese şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA