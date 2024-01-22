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Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'yı 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' arasına yerleştirmek için yatırımlarına hız veriyor - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'yı 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' arasına yerleştirmek için yatırımlarına hız veriyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için Yeşilyurt'taki 2024 yılı yatırımlarına hız verdiklerini ve ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla görevlendirilen ekiplerin yoğun bir mesai yaptığını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafını kaliteli ve konforlu yatırımlarla buluşturduklarını belirtti. Ayrıca, deprem felaketlerinden dolayı bozulan yolların düzenlenerek ilçenin ulaşım ağının akıcı ve güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya\'yı \'Türkiye Yüzyılı Şehirleri\' arasına yerleştirmek için yatırımlarına hız veriyor
22.01.2024 - 13:29,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' hedefleri doğrultusunda Malatya'nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için Yeşilyurt'taki 2024 yılı yatırımlarına hız verdiklerini, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla da görevlendirilen ekiplerin ilçenin dört bir tarafında yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Mollakasım Mahallesinde gerçekleştirdiği yol düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' arasına yerleştirmek için Yeşilyurt'un dört bir tarafını kaliteli ve konforlu yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kalıcı ve kaliteli hizmetlerle vatandaşların hayat kalitesini yükselten yatırımlara her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride kalan yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Yeşilyurt'u daha güçlü, daha kalıcı ve daha modern yatırımlarla buluşturacaklarını ifade etti.

Malatya'nın kültürel değerleriyle topyekun ayağa kaldırmak için Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem felaketlerinden dolayı bozulan yolları teker teker düzenleyerek ilçenin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmeye aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

Başkan Çınar, Malatya'nın 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' vizyonuna uygun yatırımlarla buluşması için kendi bölgelerinde 7/24 çalıştıklarını ifade ederek, " Yeşilyurt Belediyesi olarak şehrimizin yeniden imar ve inşa edilmesi için 2024 yılı yatırımlarımıza hız verdik. Geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi yine çok çalışarak, çok fazla emek vererek ilçemizin yaşam kalitesinin artıran yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde bu anlamda yoğun bir mesai yapıyor. İlçemizin ulaşım ağını yeni yatırımlarla daha akıcı ve güvenli hale getirmek içinde personellerimiz 7/24 çalışıyorlar. İlçemiz depremden çok fazla etkilendi, gerek deprem felaketi gerekse de depremden sonra başlayan enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızı teker teker yeniliyoruz. Mollakasım mahallemizde konut sayısı artınca vatandaşlarımızın evlerine ve bahçelerine ulaşımlarını rahatlatmak içinde ekiplerimiz burada yeni yollar açıp mevcut yollarımızı düzenliyorlar. Bizler hemşehrilerimizin rahat ve güveli yollarda yolculuk etmesi için yatırımlarımızı ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin memnuniyetini görmekte bizi mutlu ediyor. Belediye olarak bir yandan şehrimizin inşa ve imar sürecine destek sunarken diğer taraftan kendi bölgemizdeki yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı aksatmıyoruz. Hedefimiz şehrimizi bir an önce daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlamak ve süreci hızlandırmaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'yı 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' arasına yerleştirmek için yatırımlarına hız veriyor - Son Dakika


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