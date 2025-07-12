İstanbul'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Maslak'taki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bulut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Yiğit Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Önemli çalışmaları fedakarane bir şekilde yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı"

Cenaze töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Başımız sağ olsun öncelikle. Kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Kıymetli babası, annesi, hanımefendi ve değerli evlatlarına. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Gerçekten Yiğit Bey vatan sevdası çok yüksek bir Türkiye Cumhuriyeti ferdi. Bu duygusunu her daim en güzel şekilde hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarane bir şekilde yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta ve amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim kalan ailesine ve tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha sabırlar ihsan eylesin dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - İSTANBUL