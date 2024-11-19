Yıldırım'dan Belediyelere SGK Borcu Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'dan Belediyelere SGK Borcu Çağrısı

Adem Yıldırım, büyükşehir belediyelerinin SGK'ya olan 150 milyar liralık borcunu ödemelerini istedi.

19.11.2024 18:17
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarını ödeme çağrısında bulundu.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP'li milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları nedeniyle hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarında "laiklik tartışması" başlatmadığını, laikliğin doğru yorumlanması gerektiğini söylediğini anlatan Yıldırım, Tekin'in açıklamalarına karşı çıkanların laiklik anlayışında "camileri kapatmak, başörtülüleri okula almamak" olduğunu söyledi.

Yıldırım, AK Parti hükümetlerine gelene kadar din ve inanç düşmanlığı üzerinden uygulanan bir laiklik anlayışı olduğunu savunarak, "Özellikle Müslümanlar üzerinden bu yapıldı. 28 Şubat'ta üniversitelerdeki yaklaşımı gördük. Sakallı, başörtülü avına çıkan rektörlerden, dekanlardan bahsediyorduk. Onları okula almayarak suç işleyen kimselerden bahsediyorduk. AK Parti iktidarı ile her türlü inanç, fikir ve ifade hürriyetini teminat altına almışız. CHP, fikir, düşünce ve inanç düşmanıdır. Siz herhangi bir düşüncenizi ifade etmeye kalktığınızda sizi susturmaya kalkarlar." diye konuştu.

Belediyelerin SGK'ye olan borçları

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki büyükşehir belediyelerine SGK'ye olan borçlarını ödeme çağrısında bulunan Yıldırım, belediyelerin toplam borcunun 150 milyar lirayı aştığını dile getirdi.

Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Şubat 2019'daki borcunun 200 milyon lira, şu an 8,3 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019'da 6 milyon lira, 2024'te 9,6 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019'da 70 milyon lira, şu an ise 6 milyar lira borcu olduğunu söyledi.

Belediyelerin sanatçılara verdiği para ile borçlarını ödeyebileceğini ifade eden Yıldırım, "SGK'nin tek kaynağı primdir. Başka bir kaynağı yok. Bir fabrikası yok. Hastalarımızın tedavi masrafını karşılayacak, kanser hastasına öncelik verecek. Konsere para vereceksin, kanserli hastaya para vermeyeceksin. SGK'nin tek kaynağını kesiyorsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yıldırım'dan Belediyelere SGK Borcu Çağrısı - Son Dakika

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