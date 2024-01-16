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Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var - Son Dakika
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Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün gerçekleşecek olan yeni yılın ilk Kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam olacak. Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde olması, son dokunuşu ise Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Masadaki bir diğer gündem maddesi ise Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olarak göze çarpıyor.

16.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 14:19
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yoğun gündemle toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ EK ZAM HABERİNDE

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ORANIN YÜZDE 44-45 SEVİYELERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

REFAH PAYI FARK OLARAK YATACAK

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE İLAVE ADIMLAR MASADA

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DA GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
YORUMLAR (8)
  • bülent C.: Haberde zam oranı refah payı ile 44-45 seviyelerinde olması bekleniyor diye yazmış. Neye göre kim söylüyor bunu. ? Ülkedeki en düşük maaş asgari ücrettir. açlık sınırında olan bir rakam 17.000 TL Peki emekli neden 7500 TL alıyor buna 44-45 seviyesinde zam eklenince 10.875 TL yapıyor bu para ile geçinebilen var ise hadi hodri meydan. En düşük emekli maaşı 17.000 TL den aşağı olmamalıdır. 61 2 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Zama gerek yok paramız şimdilik soğan ekmeğe yetiyor, kiramizı ver yeterli kiralar antalya İstanbul da 15 binTL 44 5 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Sizde haklısınız Soğan ekmeğe razı olan millete neden daha fazlasını veresinizki 27 3 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ: 7502 tl yeterli... 8 1 Yanıtla
  • tolga karabulut: 11200? MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK ALKIŞ ŞÜKÜR DUA İLE NİCE AÇ YILLARINIZA SEÇMENLER :d 8 0 Yanıtla
  • Cengiz Altıntaş: Başkanımız doğrusunu bilir. Gözü doymayanları da bilir ona göre zam yapar. Ağlamayın şükredin. Her zaman kendinizden iyileri değil kötüleri düşünün. Belki o zaman gözünüz doyar 0 2 Yanıtla
  • Murat : Yine yeniden yazıyorum yazacağım adalet bu şekilde sağlanmaz sen prim ve gün sayısını eğitimi göz ardı edemezsin. Eğer bunların hepsini esitleyip maaşı esitlemeye çalışırsan emeklilerin o zaman bu adaletsizliğin daniskasi olur. Yakında çalışacak kimse bulamaz en az prim gününü dolduran üstü tamamlar parayla ve emekli olmak ister. 9000 gün eşit değildir 5000 gün. Aylık ödenen 5000 TL eşit değildir 2000 TL. SSK ve Bağ-Kur artsın emekli sandığı yerinde saysin olmaz. 1 0 Yanıtla
  • Uğur RİZE: 12 binlira veyA 12500 olacak öyle hissediyorum 2 zam yapmadı bize 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var - Son Dakika
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