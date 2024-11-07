Yıllar önce Obama'da Trump'a muhtar bile olamazsın demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yıllar önce Obama'da Trump'a muhtar bile olamazsın demiş

Geniş Video İzle

2011'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Obama'nın Trump'ı alaya alan konuşması, onun siyasete girmesinde etkili oldu. Obama'nın doğum belgesi tartışmalarını tiye alması, Trump'ın siyasi kariyerini tetikledi. Bu olay halkın Trump'a desteğini artırırken, Demokratlara tepki doğurdu. Benzer şekilde Türkiye'de Erdoğan'a yönelik küçümseyici tavırlar da halk nezdinde ters tepti. Her iki örnekte de halk, mağdur gördüğü ve tepeden bakılan liderleri destekledi.

07.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Nisan 2011'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Başkan Barack Obama, iş insanı Donald Trump'a yönelik alaycı bir konuşma yaparak dikkatleri üzerine çekti. O dönemde Trump, Obama'nın Amerikan vatandaşı olmadığını iddia eden "birther" teorisini destekleyerek Obama'nın doğum belgesini sorguluyordu. Obama, konuşmasında bu konuyu tiye alarak doğum belgesi şüphelerini ortadan kaldırmak için "doğum videosunu" göstereceğini söyledi ve ardından The Lion King (Aslan Kral) filminden bir sahne izlettirdi. Trump'ın, bu konudan sonra "Ay'a inişin sahte olup olmadığını, Roswell'de ne yaşandığını ve Biggie ile Tupac'in nerede olduğunu araştırmaya dönebileceğini" söyleyerek Trump'ın komplo teorilerine olan ilgisiyle alay etti

Trump bu yemekte sogukkalnliligini korudu ve tepki vermedi, ancak sonra hırslanarak siyasete girmeyi ciddi bir şekilde düşünmeye başladi. Bazı Amerikalılar, Trump'ın yükselişini o gece Obama ve diğer Demokratların kibirli tavırlarına bir tepki olarak değerlendiriyor. Onlara göre, o gece Trump'a gösterilen alaycı yaklaşım, Demokratlara karşı oluşan tepkinin fitilini ateşledi ve halkın, kendisine karşı küçümseyici bir tavır sergilenen Trump'ı desteklemesinde önemli bir etken oldu

Obama'nın 2011'deki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Trump'a yönelik alaycı sözleri, yıllar sonra Trump'ın ABD başkanlığına giden yolda bir dönüm noktası olarak görülüyor. Obama'nın Trump'a karşı sergilediği küçümseyici tavır, halk arasında Trump'a yönelik bir sempati yaratmış ve Demokrat Parti'nin kibirli ve üstenci tutumuna yönelik bir tepkiye yol açmıştı. O dönemde birçok Amerikalı, Demokratların Trump'ı dışlamasının bir meydan okuma olarak algılandığını ve Trump'ın güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmasını tetiklediğini düşünüyor

Bu olay, Türkiye'de laik kesimlerin Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yıllar önceki küçümseyici yaklaşımlarına benzetiliyor. Erdoğan'a "muhtar bile olamaz" şeklindeki alaycı ifadelerle yaklaşıldığında, halkın Erdoğan'ı destekleyerek onu güçlü bir lider konumuna getirmesi de benzer bir toplumsal tepkiyi gösteriyor. Amerika'daki Demokratlar ve Türkiye'deki laikler, halkın gözünde kibirli ve dışlayıcı tavırları nedeniyle eleştirildi ve bu tepkiler, farklı ülkelerde benzer şekilde güçlü liderlerin yükselmesine zemin hazırladı.

Bu tablo, halkın "mağdur edilenin yanındayız" mesajını verdiği, üstenci tutumlara bir tepki olarak bu isimleri iktidara taşıdığı yönünde yorumlanabilir.

Yıllar önce Obama\'da Trump\'a muhtar bile olamazsın demiş

Barack Obama, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Türkiye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıllar önce Obama'da Trump'a muhtar bile olamazsın demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Çingene çocuğu tramp 7 3 Yanıtla
  • YILMAZ AYDIN:
    Obama’da “da” ayrı yazılır 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    trump newyorkun emlak zengini dünyanın heryerinde otelleri var akıllı güçlü adam niye muhtar olsun muhtarlık nedir Adam dünyanın en büyük lideri 0 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    o sözü demeyeceksiniz. bizimkinede muhtar olamazsın dediler. 22 yıldır zımba gibi iktidardayız 1 1 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    konuyu nasil laiklige bagladin?! Pes!!! 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllar önce Obama'da Trump'a muhtar bile olamazsın demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.