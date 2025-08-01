Yılmaz'dan Öğrencilere Kariyer Tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sevgili gençler, 'Nirvanaya ulaştım, çok iyi puan aldım, görevimi bitirdim' diye bakarsanız yanlış olur. Tam aksine bu elde ettiğiniz başarıyla şimdi önünüzde asıl kariyer yapacağınız dönem başlıyor. Bu dönemde rehavete kapılmadan sizi bugünlere getiren disiplin ve enerjiyle çalışmaya devam etmenizi tavsiye etmek istiyorum." dedi.

Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler için İstanbul Valiliği tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, sınavda ilk bine girmeyi başaran öğrencileri tebrik ederek, başarılarının hayat boyu devam etmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin zorlu bir süreci başarıyla tamamlayarak büyük emeklerle bugünlere geldiklerini kaydeden Yılmaz, "Her adımınız kendi yolculuğunuz kadar Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin geleceğini de şekillendirecek. Sahip olduğunuz ve hepimizin içtenlikle takdir ettiği bu başarı elbette bireysel çabanızın, gayretinizin bir sonucu. Ancak sadece bireysel çabayla da bu noktalara gelmediğinizin farkındayız. Bu işin halkaları var. Birinci halkada siz olsanız, aileniz, öğretmenleriniz, kurumlarımız ve nihayet bütün sosyal ortam sizin bugünlere gelmenizde katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, insanın bir toplumun en büyük sermayesi olduğunu belirterek, "Biz de sizlere en kıymetli varlığımız olarak bakıyoruz. Bilgili olduğunuzdan, iyi bir eğitim aldığınızdan hiçbir şüphemiz yok ama şu noktanın da altını çizmeden geçemeyeceğim. Bilgi gereklidir ancak yeterli değildir. Bilgiyi beceriyle, irfanla ve bilinçle buluşturmak durumundayız. Bunlarla buluşmayan kuru bir bilgi tabiri caizse çok da insani bir fayda getirmiyor." diye konuştu.

Bunun örneğinin Gazze'de görüldüğünü ifade eden Yılmaz, dünyanın bilgi alanında en gelişmiş ülkelerinin ne yazık ki İsrail yönetimine destek olduğunu söyledi.

"İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki fırsat eşitliğimiz var"

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Bingöl Lisesi mezunu bir genç olarak 1983 yılında üniversite sınavına girdiğini anlattı.

Kendisinin eğitim hayatına dair bilgiler veren Yılmaz, "Bu eğitim hayatı bana şunu söylüyor; Bu toplumda hangi ilde doğmuş olursanız olun, hangi şartlarda doğmuş olursanız olun, bir gün cumhurbaşkanı yardımcısı olabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Bazen ideolojik bazı tartışmalar yapılıyor Cumhuriyet şuydu buydu diye ama bana göre Cumhuriyet bu, özü bu fırsat eşitliği. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki fırsat eşitliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, üniversitelere derece yaparak giren gençlerin sonraki eğitim süreçlerinde rehavete kapıldıklarını aktararak, "Başardınız ama iş daha yeni başlıyor. Sevgili gençler, 'Nirvanaya ulaştım, çok iyi puan aldım, görevimi bitirdim' diye bakarsanız yanlış olur. Tam aksine bu elde ettiğiniz başarıyla şimdi önünüzde asıl kariyer yapacağınız dönem başlıyor. Bu dönemde rehavete kapılmadan sizi bugünlere getiren disiplin ve enerjiyle çalışmaya devam etmenizi tavsiye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni üniversitelerimiz de gerçekten iyi yerlere geldiler"

Öğrencilere tercih aşamasında önce hangi şehirde sonra hangi üniversitede daha sonra hangi bölümde okumak istediklerini belirlemelerini tavsiye eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversite seçiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni üniversitelerimiz de gerçekten iyi yerlere geldiler. Bazıları, bu üniversitelere ilk kurulduğunda 'Tabela üniversitesi olacak' diye eleştirdiler, bir sürü laf söylediler. Ama şimdi o laf söyleyenlerin gidip bu yeni üniversiteleri gezmelerini tavsiye ederim. Bence gayet başarılı, çok önemli ilerlemeler sağlayan üniversitelerimiz var. Çok büyük yatırımlar yaptık, yatırım yapmaya da devam ediyoruz."

Yılmaz, gençlere üniversitelerin tüm bölümlerinin değerli olduğunu belirterek, toplumun bütün meslek gruplarına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Gençlerin başarılarında ailelerin de büyük payı olduğunun altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığın yeryüzündeki macerası da birey olarak değil aile olarak başlamıştır. Aile böyle temel bir kurum. Bugün aile ne kadar güçlüyse toplumlar, milletler de o kadar güçlüdür. Ailelerinizi yürekten alkışlıyor, hepsini tebrik ediyorum. Alın terlerine, vefakarlıklarına, emeklerine şükranlarımızı sunuyorum. Aileyle birlikte bu başarıda en büyük paya sahip kesim de öğretmenlerimiz. Her öğrenciyle yeni bir yolculuğa çıkan, yeni bir hikaye yazan, alın teri, akıl teri, gönül teri döken öğretmenlerimiz. Her birine şükranlarımızı sunuyoruz."

İstanbul Valiliğinden ilk bine giren öğrencilere burs

İstanbul Valisi Davut Gül ise valilik çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Çocukları Vakfı'nın her dönemde çok kıymetli işler yaptığını anlattı.

Üstün yetenekli, üstün zekalı ve dezavantajlı çocuklar için farklı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Gül, "İstanbul'da 697 kardeşimiz ilk bine girdi. Bu 697 kardeşimiz 846 başarı elde etti çünkü bazı kardeşimiz birden fazla alanda dereceye girdi." dedi.

Gül, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde dereceye giren öğrencinin olmasının eğitimde fırsat eşitliğinin önemini yansıttığını belirtti.

Gençlere, dünyanın neresinde okurlarsa okusunlar bu topraklardan kopmamaları gerektiğini anlatan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar neticesinde İstanbul'da ilk bine giren bütün öğrencilerimize İstanbul Çocukları Vakfı olarak eğitim hayatları boyunca burs vereceğiz." diye konuştu.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, milletvekilleri, YKS'de ilk bine giren 378 öğrenci ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Yılmaz ve Gül'ün YKS'de ilk 100'e girmeyi başaran öğrencilere teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile sona erdi.