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Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! - Son Dakika

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!

15.01.2022 11:05

İstanbul'da katıldığı bir etkinlikten dönen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazasına denk geldi. Aracından inip kaza yerine giden Kaftancıoğlu, yaralanan şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir programdan dönerken TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinden geçerken bir trafik kazasına rastladı.

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Anka'nın haberine göre hemen aracından inen Kaftancıoğlu, kazada yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı. O sırada ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri gencin tedavisini üstlendi. Yaralı şoför daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! - Son Dakika


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