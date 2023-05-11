Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması seçime 2 gün kala gündeme bomba gibi düştü.
İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde nelerin değişeceği merak konusu oldu.
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.
Son Dakika › Politika › YSK merak edilen soruyu açıkladı! Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilecek olan oylara ne olacak? - Son Dakika