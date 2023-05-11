YSK merak edilen soruyu açıkladı! Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilecek olan oylara ne olacak?

Hamit Gündoğdu:

YSK utanmasa bu oylar cumhura yazılır diyecek ama... Yani aday çekildi buraya oy vermeyiniz veya bu kısım iptaldir diye bir kaşe yeterli. İşin aslı hükümet adına alınmış bir karardır olmayan adayın oylarını sayıp çıkmamış candan ümit bekler gibi seçimi 2. Tura taşımaktır amaç. Ama boş çırpınışlar bunlar.