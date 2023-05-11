YSK merak edilen soruyu açıkladı! Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilecek olan oylara ne olacak? - Son Dakika
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YSK merak edilen soruyu açıkladı! Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilecek olan oylara ne olacak?

11.05.2023 15:18

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması gündem yarattı. İnce'nin adaylıktan çekilmesi ise akıllara atılacak oyların geçersiz olup olmayacağı sorusunu getirdi. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada "Oy pusulası değiştirilmez, İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmaz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması seçime 2 gün kala gündeme bomba gibi düştü.

14 MAYIS SEÇİMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde nelerin değişeceği merak konusu oldu.

YSK TEMSİLCİSİ KONUŞTU

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

"PUSULA DEĞİŞTİRİLMEYECEK, OYLARI GEÇERSİZ SAYILMAYACAK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye atılan oylar geçersiz mi sayılacak? Cevap YSK'dan geldi
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: YSK utanmasa bu oylar cumhura yazılır diyecek ama... Yani aday çekildi buraya oy vermeyiniz veya bu kısım iptaldir diye bir kaşe yeterli. İşin aslı hükümet adına alınmış bir karardır olmayan adayın oylarını sayıp çıkmamış candan ümit bekler gibi seçimi 2. Tura taşımaktır amaç. Ama boş çırpınışlar bunlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: YSK merak edilen soruyu açıkladı! Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilecek olan oylara ne olacak? - Son Dakika
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