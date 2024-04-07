YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti - Son Dakika
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YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti

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Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde yerel seçimlerin yenilenmesine dair alınan karar YSK tarafından iptal edildi.

07.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:06
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde yerel seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararı iptal etti.

DEM Parti'nin kazandığı Halfeti'de yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Siverek'te ise AK Parti'nin sadece 64 oy farkla seçimi kazanmasına Yeniden Refah Partisi (YRP) itiraz etmişti. YSK, her iki ilçede seçim sonuçlarına yapılan itiraz neticesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.

SEÇİM KARARI İPTAL EDİLDİ

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde yerel seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararı iptal ettiğini duyurdu. İki ilçede 2 Haziran'da yapılması planlanan seçimler, alınan kararla yenilenmeyecek.

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, Siverek'te usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na önceki gün başvuru yaptı. İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddetti. Yeniden Refah Partisi itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İl Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar verdi.

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti

HALFETİ'DE OY YAKMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfeti'de yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırılmıştı.

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI

Siverek'te yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23 ile sandıktan zaferle çıkmıştı. Yeniden Refah'ın adayı Hasan İzol ise yüzde 40,17 ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. İki aday arasındaki 64 oy farkı dikkat çekmişti.

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti

HALFETİ SEÇİM SONUÇLARI

Halfeti'de ise DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan, oyların yüzde 39,45'ini alarak seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Şeref Albayrak ise yüzde 34,97'de kalmıştı.

YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti
YSK, Şanlıurfa\'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika YSK, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı iptal etti - Son Dakika

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