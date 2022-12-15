Saraçhane'deki buluşmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldürecek pankart! - Son Dakika
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Saraçhane'deki buluşmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldürecek pankart!

15.12.2022 17:35

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda kişi Saraçhane'de toplandı. Buluşmaya kalabalığın açtığı bir pankart damga vurdu. Pankartta, "Ayarını bozduğunuz o kadar gün gelir sizi de tartar" yazması dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının yankıları gündemden düşmek bilmiyor. İmamoğlu karar sonrası dün akşam yaptığı çağrıyla 6'lşı masa liderlerinin de katılacağını belirterek İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. Çok sayıda kişi Saraçhane'de toplandı.

5 PARTİ LİDERİ KATILDI

Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise hastane randevusu olduğu için katılım gösteremedi.

MİTİNGE DAMGA VURAN PANKART

İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan etkinliğe alanda açılan bir pankart damga vurdu. İmamoğlu destekçilerinin açtığı "Ayarını bozduğunuz o kadar gün gelir sizi de tartar" yazısı dikkat çekti.

İşte o pankart:

Saraçhane'deki buluşmaya damga vuran pankart! İmamoğlu'nun çok hoşuna gidecek
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