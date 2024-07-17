Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: 'Nefret suçlarıyla mücadele portalı oluşturduk'

Politika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Nefret suçlarıyla mücadele portalı oluşturduk. Yurt dışında bir vatandaşımız, bir nefret suçu ile karşılaştığında bizim bu portalımıza girip bunu bildiriyor." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük başkanlığında toplandı.

Bölük, yurt dışındaki Türk diaspora sayısının 7 milyonu aştığını söyleyerek, "Ülkelere göç etmiş Türk toplumu, artık bulundukları ülkelerin vatandaşı olmuş, söz konusu ülkelerde 4'üncü hatta 5'inci nesle ulaşmışlardır. Artık bulundukları ülkenin geçici sakinleri değil, asli unsurları haline gelmiştir." diye konuştu.

Avrupa'da bulunan vatandaşların, yüzde 86,1'inin en az yılda bir kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getiren Bölük, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, son dönemde yükselen aşırı sağ popülist hareketlerin siyasi malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Geçtiğimiz 4 yılda yurt dışında yaşayan millet varlığımızın, 1300'ü aşkını ırkçı, ayrımcı ve İslam düşmanlığı taşıyan saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar ve malum sebepleri komisyonumuzun mücadele edeceği temel kavramlardan olacaktır. Avrupa Parlamentosunda ve ülkelerin genel seçimlerinde çıkan sonuçlarda, bu konulara hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğinin kanıtıdır. Söz konusu sorunların sosyolojik ve ekonomik problemler olmasının yanında psikolojik boyutları da önemlidir. Bundan dolayı amaçlarımızdan biri de vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri olacaktır."

"Vatandaşlardan, '5 bin avro vergi alalım' diye aslı astarı olmayan haberler çıktı"

Komisyonda sunum yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, kurumun 3 ana görevi olduğunu belirtti. Türk diasporası ve Türk diasporasının Türkiye'yle ilişkilerinin muhafaza edilmesi, akraba topluluklarla ilişkiler ve uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye'nin resmi devlet bursunun organizasyonunu sağladıklarını anlatan Eren, yurt dışındaki Türklerin göçüne ilişkin tarihsel süreç hakkında bilgi verdi.

Avrupa'da Türklerin 4'üncü kuşağa ulaştığını aktaran Eren, "Türkiye ekonomisine 5 milyar dolar yıllık bir katkıdan bahsediyoruz. Maalesef geçenlerde, '(Yurt dışındaki vatandaşlardan) oy kullanmak için 5 bin avro vergi alalım' gibi sosyal medyada aslı astarı olmayan, Gelir İdaresi Başkanlığımızın, İletişim Başkanlığımızın yalanladığı bir haber çıktı. Bu bilgiyi daha çok yaymak kanaatindeyim ben." değerlendirmesinde bulundu.

"Nefret suçlarıyla mücadele portalı oluşturduk"

Türk vatandaşlarının dünya diasporaları arasında birinci sırada geldiğini aktaran Eren, vatandaşlar arasında Türkçeyi yaşatmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sadece Almanya'da 550 Türk öğretmenin bulunduğunu aktaran Eren, artan nüfus nedeniyle verilen eğitimlerin yetersiz kaldığını ve çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çift dilli eğitim derneklerini desteklediklerini söyleyen Eren, "Türkçe yazmaya meyilli olan kardeşlerimizin Türkçe eser yazmasını teşvik ediyoruz. Genç diasporanın ana vatanla ilişkilerini korumasını önemsiyoruz. Her sene 4 bine yakın genci Türkiye'ye farklı eğitimlere getiriyoruz." dedi.

İnsan hakları üzerine de çalışmalar yaptıkları anlatan Eren, şu bilgileri verdi:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın en mustarip olduğu konunun başında, yükselen ırkçı ve ayrımcı tutumlar geliyor. Bu konuyla yeni karşılaşılmadığını biliyoruz. Çalışma ve eğitim hayatında, aktif yurttaşlıkta vatandaşlarımızın yaşamış olduğu büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. AB Temel Haklar Bildirgesindeki temel hakların nasıl seyrettiğine bakıyoruz. Mahkeme kararlarına bakıyoruz, medyadaki temsiline bakıyoruz. Her ülkenin bir hak ve özgürlük güncesini çıkarıyoruz.

Nefret suçlarıyla mücadele portalı oluşturduk. Yurt dışında bir vatandaşımız, bir nefret suçu ile karşılaştığında bizim bu portalımıza girip bunu bildiriyor. 'Ben şurada, şu tarihte şöyle bir olayla karşılaştım. Ben şuyum, benim iletişim bilgim bu' diye. Biz kendisini arıyoruz, olayı teyit ediyoruz. Sonrasında hukuki veya psikolojik bir destek isterse hukuki destek, başkonsolosluk avukatlarımız eğer yoksa kendi ağımızdaki avukatları yönlendiriyoruz. Psikolojik destekle alakalı da aile, sosyal danışmanlık hizmet projelerimize yönlendiriyoruz."

Türkiye'deki kamu hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda Meclis'in desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Eren, bu konuda başka bir toplantı yapılması halinde gerekenleri anlatmak istediklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlere katılması için teşvik edici çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eren, son seçimde katılım rekoru kırıldığına dikkati çekti.

"Karabük Üniversitesindeki olay başvuruları düşürdü"

Eren, Türkiye'nin yabancı öğrencilere en çok burs veren 7. ülke olduğunu vurgulayarak, "3 bin 500'e yakın uluslararası öğrenciyi burslandırıyoruz. Bunların şu an yüzde 55'i lisans, yüzde 45'i lisansüstü. Hem başarılı öğrenci seçiyoruz hem de ilgili ülkenin neye ihtiyacı varmış ona bakıyoruz. 145 ülkeden öğrenciye burs programı yürütüyoruz. Bu sene 130 bin başvuru aldık. Geçen sene depremden dolayı düşmüştü. 2022'de 170 bin ile rekor başvuru sayısına ulaşmıştık." dedi.

Eren, Türkiye'ye gelen burslu öğrencilerin yüzde 70'inin ülkesine döndüğünü, yüzde 15'inin başka ülkelere gittiğini, geriye kalanın da Türkiye'de yüksek lisans programına devam ettiğini ya da Türkiye'de çalışmaya başladığını aktardı.

Sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını da cevaplandıran Eren, Türkiye Burslarına başvurudaki düşüşün nedenlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 Şubat depremlerinin ardından başvurularımızda yüzde 50'lik bir düşüş oldu. Özellikle bazı ülkelerden Türkiye'ye yönelik öğrenci akışında azalma olduğunu gördük. Karabük'te bir hadise yaşandı, Ganalı bir kız hayatını kaybetti. Bizim burslumuz değildi. O olay, bu öğrencimiz vefat ettikten sonra Fransa'nın Afrika'ya yayın yapan yayın kuruluşları inanılmaz şekilde olayları abartarak haberleştirdiler. Bu da başvuruları olumsuz etkiledi."