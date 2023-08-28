Yeni Türkiye Partisi lideri Yılmaz: Yerel seçimler erkene alınmalı

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için hükümete "Yerel seçimler erkene alınmalı" teklifinde bulundu. Yılmaz, "Yeni Türkiye Partisi olarak Mart 2024 Yerel seçimlerinin öne alınması ve 3 ay içinde hızlıca tamamlanmasını teklif ediyoruz. Bu seçimlerin erkene alınması hükümetin de lehine olacağı aynı zaman da milletin de lehine olacağı açıktır" dedi.

"DIŞ TEHDİT VE SAVAŞ İHTİMALİ GİDEREK ARTMAKTADIR"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi hükümete 'Yerel Seçimler erkene alınmalı' teklifinde bulunan YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye'de gerek ekonomik hayatın zorluğu gerekse dış tehdit ve savaş ihtimali giderek artmaktadır. Bu durumda memleketin 7 ay boyunca sadece basit bir belediye seçimi ile zaman harcaması var olan sorunların ihmali anlamına gelecektir. Türkiye olarak bu ihmale düşmek son derece yanlış olacaktır. Bu nedenle Yeni Türkiye Partisi olarak Mart 2024 Yerel seçimlerinin öne alınması ve 3 ay içinde hızlıca tamamlanmasını teklif ediyoruz. Bu seçimlerin erkene alınması hükümetin de lehine olacağı aynı zaman da milletin de lehine olacağı açıktır" dedi.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz

"BİR AN ÖNCE EKONOMİYE ODAKLANALIM"

Belirsizliğin piyasaları etkilediğini kaydeden Yılmaz, " Ülkede seçime bağlı belirsizlik piyasaları olumsuz etkiliyor. Yatırım yapılmasını engelliyor daha da önemlisi hükümet konsantrasyonunu bozuyor. Bu da yönetim de ihmale yol açacaktır. Gelin bu seçimleri öne alın ve ülkenin gündeminden indirin. Bir an önce bölge de var olan sıcak gelişmelere ve ekonomiye odaklanalım" çağrısında bulundu.

"HÜKÜMETİN BU ÖNERİYİ DİKKATE ALMASINI BEKLİYORUZ"

YTP olarak seçimleri 2024 Mart yerine Kasım 2023 tarihine alınmasını öneren YTP Lideri Yılmaz, " Hükümetin bu öneriyi dikkate almasını bekliyoruz. Bu bir genel seçim değil. Nihayetin de bir yerel seçim. Öne alınmasında siyaseten bir sorun yok. Ama öne alınması halinde getirisi çok bir adım olacağı da açıktır" ifadesini kullandı.

"MİLLET OLARAK DIŞ GÜÇLERİN NE YAPACAĞINI BİLMİYORUZ"

Sınırlardan her türlü insanın ülkemize girdiğini aktaran Yılmaz, "Sınırlarımızdan her türlü insan ülkemize girmektedir. Kontrolsüz bir süreç var. Bunun yanı sıra kuşatılma ve büyük bir savaş tehdidi var. Biz millet olarak dış güçlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Olası bir dış saldırı durumunda içimize kontrolsüz giren bu insanlar birer ölüm makinesine dönüşebilir? Bunun garantisi yok. Böyle bir durumda son derece büyük bir kaosla yüzleşip çok sayıda masum insanımızı kaybedebiliriz. Bu son derece büyük bir ihmal olabilir. ve büyük bir vebal de olabilir. Yeni Türkiye Partisi olarak hükümetin sınır güvenliğini sağlamasını yüce milletimiz adına ayrıca talep ediyoruz" dedi.