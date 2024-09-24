Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya\'dan Yunan mevkidaşına sert telefon

Politika

Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şahsı kovaladığı görüntülerinin ardından, benzer bir botun Datça kıyılarında da görülmesi dikkat çekti. Çekilen görüntülerde Yunanistan'a ait bottan inen bir kişinin, karaya çıkarak göçmen kaçakçısına ait olduğu iddia edilen lastik botu alarak geri döndüğü görülüyor. Videoda bu botun, Misi Adası'na doğru yöneldiği ve diğer botu da yanında götürdüğü gözlendi.

BAKAN YERLİKAYA RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Gelişmeler Türkiye-Yunanistan hattında gerilimin tırmanmasına neden olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da harekete geçirdi. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i telefonla arayan Bakan Yerlikaya, görüşmede Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan 'rahatsızlığı' dile getirdi. Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

YUNAN BAKAN İNCELEME BAŞLATTI

Bakan Stylianides, olayın siyasi bir yönü olmadığını belirterek iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Stylianides, "yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını" vurgulayarak, "konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini" ifade etti. Bu olay, Türk-Yunan ilişkilerindeki hassasiyetin bir kez daha gündeme gelmesine neden olurken, Yunanistan'ın tutumunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.