Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya'dan Yunan mevkidaşına sert telefon - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya'dan Yunan mevkidaşına sert telefon

Geniş Video İzle

Bodrum'da Yunan Sahil Güvenlik botunun bir göçmen kaçakçısını kovaladığı iddiası ve ardından Datça kıyılarına yaklaşan başka bir botun görülmesi, sınır ihlali tartışmalarını alevlendirdi. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i telefonla arayarak tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

24.09.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şahsı kovaladığı görüntülerinin ardından, benzer bir botun Datça kıyılarında da görülmesi dikkat çekti. Çekilen görüntülerde Yunanistan'a ait bottan inen bir kişinin, karaya çıkarak göçmen kaçakçısına ait olduğu iddia edilen lastik botu alarak geri döndüğü görülüyor. Videoda bu botun, Misi Adası'na doğru yöneldiği ve diğer botu da yanında götürdüğü gözlendi.

BAKAN YERLİKAYA RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Gelişmeler Türkiye-Yunanistan hattında gerilimin tırmanmasına neden olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da harekete geçirdi. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i telefonla arayan Bakan Yerlikaya, görüşmede Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan 'rahatsızlığı' dile getirdi. Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya'dan Yunan mevkidaşına sert telefon

YUNAN BAKAN İNCELEME BAŞLATTI

Bakan Stylianides, olayın siyasi bir yönü olmadığını belirterek iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Stylianides, "yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını" vurgulayarak, "konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini" ifade etti. Bu olay, Türk-Yunan ilişkilerindeki hassasiyetin bir kez daha gündeme gelmesine neden olurken, Yunanistan'ın tutumunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya\'dan Yunan mevkidaşına sert telefon

Christos Stylianides, İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Yunanistan, Güvenlik, Politika, Göçmen, Bodrum, Ankara, Datça, Atina, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya'dan Yunan mevkidaşına sert telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mert Kafkas Sahin:
    Adam girmiş çıkmış bu da sonradan dayılık yapıyor 42 22 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Adam sın Ali reis 17 32 Yanıtla
  • Pinokyo:
    Onlar gelirken siz armutmu topluyordunuz? Rezillik… 41 1 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Saaafi rüzgâr 26 5 Yanıtla
  • BENASLAN as:
    boş lafa karnımız tok 25 2 Yanıtla
  • orko Şato:
    rezalet 19 1 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Adamlar karaya ayak basmışlar, şaka gibi. Güvenlik düzeyimiz en üst seviyede ! 17 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Tansu ciller kadar deli kanli olaydik 16 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Manası derin! 6 4 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    o asker gidecek, o bayrak inecek, özlediğimiz siyaset... 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yunan botlarının sınır ihlali Ankara-Atina hattını gerdi! Bakan Yerlikaya'dan Yunan mevkidaşına sert telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement