Yunanistan Başbakanı: AB, Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabilir - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı: AB, Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabilir

30.06.2023 20:39

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunuyla mücadele için AB'nin Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini belirtti. Miçotakis, göçmen kaçakçılarıyla mücadele edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması için Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir temele yerleştirilmesini umduklarını ifade etti ve Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini kaydetti. Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir." dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN YOLA ÇIKAN TEKNE SAYISINDA AZALMA

Miçotakis, Yunanistan'a son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek, yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını kaydeden Miçotakis, Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını ifade etti.

"TÜRK YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Miçotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğuna dikkati çekti.

"AB, TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA PARA VEREBİLİR"

Başbakan Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir." dedi.

"GÖÇMEN SORUNUNDA TÜRKİYE İYİ BİR MÜTTEFİK"

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Göçmen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı: AB, Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabilir - Son Dakika


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