Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunmak için gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 15.10 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Daha sonra Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.