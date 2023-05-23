Yurt dışı seçmeninden sandığa büyük ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı - Son Dakika
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Yurt dışı seçmeninden sandığa büyük ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı

23.05.2023 18:19

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 16.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 615 bin 962 olduğunu açıkladı. Böylece ilk turda kullanılan 1 milyon 691 bin 287 oyun yakalanmasına çok az kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başladı. Yoğun katılım gösterilen 2. tur seçimlerinde ilk turda kullanılan oy sayısına az kaldı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 16.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 615 bin 962 olduğunu açıkladı.

Yurt dışında sandıklara yoğun ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı

İLK TURDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.

Yurt dışında sandıklara yoğun ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı

İL TURDA GÜMRÜKLERDE NE KADAR OY KULLANILDI?

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847'si geçerli, bin 336'sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Yurt dışında sandıklara yoğun ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı

YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışı seçmeninden sandığa büyük ilgi! İşte 2. turda kullanılan oy sayısı - Son Dakika
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