Yurtdışı Türkler Komisyonu Toplandı

24.02.2026 20:20
TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu, Türkçe derslerini ve yurtdışındaki Türkleri ele aldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Gören, "Bizim için millet varlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ferdini sahipsiz bırakmama iradesidir. Bu iradeyi tahkim etmek, güçlendirmek ve varlığını devamlı kılmak için gece gündüz demeden, yorulmadan gayret ediyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyonu aşkın vatandaşımız Türkiye'nin küresel vizyonunun en güçlü insan kaynağı ve gönüllü elçileri. Onların ana vatanla bağlarını korumak milli bir hizmet, milli bir görev. Geçtiğimiz toplantımızda da vurguladığımız gibi; millet varlığı politikalarımızı, hükümet yerine devlet politikası olarak görünmesi herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA 45 BİN ÖĞRENCİMİZE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNİ VERMEKTEYİZ'

Ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, milletvekillerine sunum yaptı. Ökten, yurt dışında bakanlık bünyesinde yürütülen Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle ilgili, "8 ülkede 766 öğretmenimizle 45 bin 925 öğrencimize Türkçe ve Türk kültürü derslerini vermekteyiz. Bu Türkçe dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı'na göre tekrar yapılandırıldı. Böylelikle Avrupa'da okutulan modern diller statüsüne de girmiş oldu. Bakanlığımız Avrupa'da okutulan Modern Diller Merkezi'ne de üyelik başvurusunu yapacaktır. Böylelikle Türkçenin Avrupa'da akreditasyonu söz konusu olacaktır. Türkçe ve Türk kültürü derslerinin bir özelliği; artık bu derslerde ölçme değerlendirme yapılabilecek. Diğer taraftan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline göre kitaplarımız sahaya iletildi, öğretmenlerimiz kullanmaya başladı ve kitaplarla, programla ilgili öğretmenlerimizin Talim Terbiyedeki İDES İzleme Değerlendirme Platformu tarafından geri bildirimleri not ediliyor ve o geri bildirimlere göre filtrelemeler yapılarak sene sonunda, akademik yılın sonunda bu düzeltmeler sisteme işlenmeye başlıyor" diye konuştu.

'2 BİN 300 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme ise 'Ülkem Yanımda' projesinden bahsederek, "Dijital platformlara 'Ülkem Yanımda' entegrasyonunu sağlamak suretiyle ülkemizdeki bir vatandaşımıza sunduğumuz tüm eğitim imkanlarını yurt dışındaki soydaşımıza da vermek gibi bir gayemiz, amacımız var. Öğretmenlerin de bu platformu kullanmasıyla alakalı birçok video içeriği oluşturuyoruz. Geri dönüşler çok güzel, bizi çok heyecanlandıran bir proje. Allah nasip ederse bu projeyi büyüterek sürdürmeye devam ediyoruz. 'İzle, katıl, öğren', 'Seviyeni keşfet', 'Haydi konuşalım' ki bu 'Haydi konuşalım' ile ilgili bir yapay zeka robotu oluşturacağız. Size İsveç'ten 'Alp' diye bir öğrencimiz var. Alp gibi 2 bin 300 öğrenciye ulaştık ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için de tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİNİN GELİŞİM RAPORLARINI ÇOK HIZLI TAKİP EDİYORUZ'

Akçeşme, bin 416 öğrenciye burs verdiklerini ve REBUS sistemi ile takip ettiklerini belirterek, "Bu sistem öğrencilerin hem öğrencilikten önceki başvuru süreçlerinde hem öğrencilik dönemlerinde ve sonrası dönemdeki öğrencinin statüsünü takip etmeye yarıyor. Bu sistemi şu anda revize ediyoruz ve tabiri caizse bir hale gelecek ve buralarda biz düzenleyici önleyici faaliyetler için mekanizmalar kuruyoruz. Öğrencinin gelişim raporlarını çok daha hızlı takip ediyoruz. Yurt içi danışmanlarıyla irtibatını bizzat Bakanlık olarak biz takip edeceğiz. Burada yaşanan sıkıntıları problem oluşmadan önce çözmeyle alakalı bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla tazminata düşen öğrenci sayımızın ilerleyen süreçte marjinal şekilde düşeceğiyle alakalı bir öngörümüz var ama; halihazırda tazminata düşen epey sayıda bir öğrencimiz mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

