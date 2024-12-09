Yusuf Ziya Yılmaz: CHP'li Belediyelerin Borcu 337 Milyar TL - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yusuf Ziya Yılmaz: CHP'li Belediyelerin Borcu 337 Milyar TL

Geniş Video İzle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcunun 337 milyar TL olduğunu açıkladı. Yılmaz, Ankara İl Kongresi'nin 7 Şubat'ta yapılacağını belirtti ve muhalefetin harcamalarını eleştirdi.

09.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Ankara İl Kongresi 7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah"

"CHP'li 3 belediyenin devlete toplam borcu 337 milyar TL"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL" dedi.

Yılmaz ayrıca Ankara İl Kongresine ilişkin, "7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Mart 2024 seçimlerinden sonra hemen il programlarına başladıklarını AK Parti'nin kısa süre içerisinde durum değerlendirmesi yaptığını ifade etti.

5 yıl ve 7 aylık süreye bakıldığında muhalefetin en çok öne çıkan faaliyetlerinin konserler olduğunu gördüklerini aktaran Yılmaz, "Elbette konserlerin yapılmasını eleştirmek için söylemiyoruz ancak muhalefetin 'ağustos böceği' misali, daha çok eğlenmeyi hizmet etmeye tercih ettiğini açıkça ifade etmek gerekiyor. Bunun en somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da görüyoruz. Size çok samimi bir şekilde söyleyebilirim ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yalnızca konserlere 13 milyar TL harcadı. Bu rakam, Maliye Bakanlığı'nın kayıtlarına yansıyan ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirilen verilerden elde ettiğimiz bir miktar. Bunun dışında kim bilir başka hangi harcamalar yapıldı" şeklinde konuştu.

Son 5 yıl ve 7 aylık süreçte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 129 milyon 590 bin TL harcadığını belirten Yılmaz, "Bu miktarın ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına aktarıldığı yine incelenebilir ancak burada asıl dikkat çekici nokta, organizasyon firmalarının kim olduğu ve bu kaynakların nasıl kullanıldığıdır. Bu durum yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. Diğer muhalefet belediyelerinde de benzer tabloyla karşılaşıyoruz. Kültür ve sanat adı altında, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için kaynakların nasıl aktarıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu harcamaların ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına gittiğini incelediğinizde, ortaya çıkan tablo daha da ilginç. Bu firmaların büyük çoğunluğunun, seçim kampanyalarını yürüten ya da siyaseti finanse eden yapılarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani kültür ve sanat adı altında yapılan bu faaliyetler, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor" dedi.

Muhalefetin seçim öncesindeki "Biz işçi kıyımı yapmayacağız, garip gurebaya tahammül edeceğiz. Belediyelerde çalışan ve siyasetimizde olmayan kişilerin ekmeğine mani olmayacağız" sözlerini hatırlatan Yılmaz, "Ancak şimdi, bazı CHP'li belediyelerin son dönemde yaptığı işten çıkarmalara ve yeni işe alımlara göz atmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 3.487, işe alınan kişi sayısı 9.125. Bu rakamlar özellikle 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli. İşe alınanların büyük bir kısmının, kent uzlaşısı kapsamında ittifak yaptıkları siyasi partilerin kontenjanından olduğunu düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 1.054, işe alınan kişi sayısı 2.285, Denizli Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 930, işe alınan kişi sayısı 1.179, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 661, işe alınan kişi sayısı 4.390. İşten çıkarılanlar arasında sadece emeklilik yaşı gelen ya da kendi isteğiyle ayrılanlar bulunmuyor. Tazminat verilerek işten çıkarılanlar da bu rakamlara dahil. Özellikle belirttiğim bu işten çıkarmalar ve yeni işe alımlar, 7 aylık dönemde gerçekleştirilmiş" diye konuştu.

"CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL"

CHP'li 3 büyük şehrin borçlarını açıklayan Yılmaz, "Öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlardan başlayalım. Ankara SSK borcunda, İzmir'den sonra ikinci büyükşehir belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda SSK'ya olan borcu 8,4 milyar TL. İzmir ise en fazla borcu olan belediye. İzmir Belediyesi'nin SSK borcu 9,6 milyar TL ile en yüksek rakamı oluşturuyor. Peki İstanbul Belediyesi ne kadar borçlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer alıyor ve SSK için 5 milyar TL borcu bulunuyor. Belediyelerin toplam borç durumları nasıl? İstanbul Belediyesi'nin piyasa ve bankalarla olan borçları dahil, SSK hariç, toplam borcu 233 milyar TL civarında. Bu rakam, İstanbul nüfusuna bölündüğünde, kişi başı borç yaklaşık 15 bin TL'ye denk geliyor. İzmir Belediyesi'nin toplam borcu 50 milyar TL, Ankara Belediyesi'nin ise SSK borcu hariç, 54 milyar TL civarında. CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Ankara İl Kongresine ilişkin, "7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah. Büyük kongremiz de Ramazan'dan önce ya da sonra olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetim, AK Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz: CHP'li Belediyelerin Borcu 337 Milyar TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz: CHP'li Belediyelerin Borcu 337 Milyar TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.