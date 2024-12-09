Yusuf Ziya Yılmaz: CHP'li Belediyelerin Borcu 337 Milyar TL

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Ankara İl Kongresi 7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah"

"CHP'li 3 belediyenin devlete toplam borcu 337 milyar TL"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL" dedi.

Yılmaz ayrıca Ankara İl Kongresine ilişkin, "7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Mart 2024 seçimlerinden sonra hemen il programlarına başladıklarını AK Parti'nin kısa süre içerisinde durum değerlendirmesi yaptığını ifade etti.

5 yıl ve 7 aylık süreye bakıldığında muhalefetin en çok öne çıkan faaliyetlerinin konserler olduğunu gördüklerini aktaran Yılmaz, "Elbette konserlerin yapılmasını eleştirmek için söylemiyoruz ancak muhalefetin 'ağustos böceği' misali, daha çok eğlenmeyi hizmet etmeye tercih ettiğini açıkça ifade etmek gerekiyor. Bunun en somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da görüyoruz. Size çok samimi bir şekilde söyleyebilirim ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yalnızca konserlere 13 milyar TL harcadı. Bu rakam, Maliye Bakanlığı'nın kayıtlarına yansıyan ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirilen verilerden elde ettiğimiz bir miktar. Bunun dışında kim bilir başka hangi harcamalar yapıldı" şeklinde konuştu.

Son 5 yıl ve 7 aylık süreçte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 129 milyon 590 bin TL harcadığını belirten Yılmaz, "Bu miktarın ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına aktarıldığı yine incelenebilir ancak burada asıl dikkat çekici nokta, organizasyon firmalarının kim olduğu ve bu kaynakların nasıl kullanıldığıdır. Bu durum yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. Diğer muhalefet belediyelerinde de benzer tabloyla karşılaşıyoruz. Kültür ve sanat adı altında, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için kaynakların nasıl aktarıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu harcamaların ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına gittiğini incelediğinizde, ortaya çıkan tablo daha da ilginç. Bu firmaların büyük çoğunluğunun, seçim kampanyalarını yürüten ya da siyaseti finanse eden yapılarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani kültür ve sanat adı altında yapılan bu faaliyetler, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor" dedi.

Muhalefetin seçim öncesindeki "Biz işçi kıyımı yapmayacağız, garip gurebaya tahammül edeceğiz. Belediyelerde çalışan ve siyasetimizde olmayan kişilerin ekmeğine mani olmayacağız" sözlerini hatırlatan Yılmaz, "Ancak şimdi, bazı CHP'li belediyelerin son dönemde yaptığı işten çıkarmalara ve yeni işe alımlara göz atmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 3.487, işe alınan kişi sayısı 9.125. Bu rakamlar özellikle 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli. İşe alınanların büyük bir kısmının, kent uzlaşısı kapsamında ittifak yaptıkları siyasi partilerin kontenjanından olduğunu düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 1.054, işe alınan kişi sayısı 2.285, Denizli Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 930, işe alınan kişi sayısı 1.179, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısı 661, işe alınan kişi sayısı 4.390. İşten çıkarılanlar arasında sadece emeklilik yaşı gelen ya da kendi isteğiyle ayrılanlar bulunmuyor. Tazminat verilerek işten çıkarılanlar da bu rakamlara dahil. Özellikle belirttiğim bu işten çıkarmalar ve yeni işe alımlar, 7 aylık dönemde gerçekleştirilmiş" diye konuştu.

"CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL"

CHP'li 3 büyük şehrin borçlarını açıklayan Yılmaz, "Öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlardan başlayalım. Ankara SSK borcunda, İzmir'den sonra ikinci büyükşehir belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda SSK'ya olan borcu 8,4 milyar TL. İzmir ise en fazla borcu olan belediye. İzmir Belediyesi'nin SSK borcu 9,6 milyar TL ile en yüksek rakamı oluşturuyor. Peki İstanbul Belediyesi ne kadar borçlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer alıyor ve SSK için 5 milyar TL borcu bulunuyor. Belediyelerin toplam borç durumları nasıl? İstanbul Belediyesi'nin piyasa ve bankalarla olan borçları dahil, SSK hariç, toplam borcu 233 milyar TL civarında. Bu rakam, İstanbul nüfusuna bölündüğünde, kişi başı borç yaklaşık 15 bin TL'ye denk geliyor. İzmir Belediyesi'nin toplam borcu 50 milyar TL, Ankara Belediyesi'nin ise SSK borcu hariç, 54 milyar TL civarında. CHP'li 3 büyük şehrin toplam borcu 337 milyar TL" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Ankara İl Kongresine ilişkin, "7 Şubat'ta yılbaşından sonra inşallah. Büyük kongremiz de Ramazan'dan önce ya da sonra olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.