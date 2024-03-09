Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu esnada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar birbirine yumruklu saldırıda bulundu. Genel Başkan Özdağ, gözü önünde yaşananlar karşısında öfkelendi. Kavga eden kişilere doğru gitmeye çalışan Özdağ'ı çevresindekiler yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.
Özdağ'ın bu sert çıkışının ardından salon sessizliğe büründü. Yaşanan o gergin anlardan geriye ise kameralara yansıyan görüntüler kaldı.
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Yüzyılı şehirleri için güçlü desteğin önemini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nı ilan ettiğini hatırlatarak, şehirlerin bu hedefe taşınması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin adaylarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Program sırasında yaşanan tartışmanın ardından Özdağ, konuşmasını yaparak cumhuriyeti savundu ve belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine sert tepki göstererek, 'Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez.' dedi.
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