Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de düzenlenen aday tanıtım programında çıkan kavgaya çok sinirlendi. Özdağ, partililere öfkelenerek, 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' ifadelerini kullandı.

09.03.2024 22:38  Güncelleme: 22:59
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu esnada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

PARTİLİLER YUMRUK YUMRUĞA GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar birbirine yumruklu saldırıda bulundu. Genel Başkan Özdağ, gözü önünde yaşananlar karşısında öfkelendi. Kavga eden kişilere doğru gitmeye çalışan Özdağ'ı çevresindekiler yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

'AFGANLAR MI, SURİYELİLER Mİ GELDİ?'

Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

Özdağ'ın bu sert çıkışının ardından salon sessizliğe büründü. Yaşanan o gergin anlardan geriye ise kameralara yansıyan görüntüler kaldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ\'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • huseyin ergun: Acaba neyi paylaşamadılar. Merak ettim. Kendi aralarında kavga ederken bile başkalarına laf atıyorlar. 24 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? - Son Dakika
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