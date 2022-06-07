Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, çok net konuştu: Her iki ittifakın da içinde yer almayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aksaray İl Başkanlığı binasının açılışı için Aksaray'daydı. Özdağ, açılış öncesinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada şu ifadeleri kaydetti:

"Zafer Partisi, Türkiye'nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar, 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin dokuz ay önce kurulmasından bugüne, Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. Cumhur İttifakı ve ak millet ittifakı şeklinde iki cepheye bölünmüş Türk siyaseti yeniden yapılanmaktadır. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen bu iki cepheli Hacivat-Karagöz oyununu, Zafer Partisi; her iki ittifakın da içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Bundan birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç, Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur. Bu sonuç bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Zafer Partisi'nin nasıl bir destek aldığını ve bu desteğin her geçen gün daha da büyüdüğünü biliyoruz.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU 10 MİLYON SIĞINMACI"

Gerek saray, gerek sarı muhalefet ülkemizin en büyük sorunu olan; 10 milyon sığınmacı ve kaçak konusunda 'gönüllü giderler, giderlerse giderler' şeklinde mırın kırın ederken, Türk milletinin iradesini bir tek Zafer Partisi güçlü bir şekilde gündeme taşımaktadır. 'Geldikleri gibi gidecekler, gerekirse zorla' diyerek Türk halkının talebini, arzusunu, isteğini siyasette temsil etmektedir. Haziran 2023'te yapılacak seçimler, bir referandum olacaktır. 10 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmelerini isteyen seçmen Zafer Partisi'ne oy verecektir. 'Kalsınlar, bir zararı yok' diye düşünen seçmen varsa onlar da ister saray rejimine ister sarı muhalefete versinler fark etmez. Çünkü, diğer partiler Zafer Partisi dışında hepsi, sığınmacı ve kaçakların Türkiye'de kalması için çalışmaktadır.

"GÜNDEMİMİZ TEK BAŞINA SEÇİME GİRMEK ÜZERİNE"

Herhangi bir parti ile ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene süre var. Bu bir sene içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur, henüz bilmiyoruz. Ama gündemimiz tek başına seçime girmek üzere. Türkiye, lunapark değil, tatil köyü de değil. Türkiye, Türk milletinin vatanı. 10 milyon sığınmacı içeride besliyoruz. 3 milyon sığınmacı da Suriye'nin kuzeyinde besliyoruz. 13 milyon. Bunun bedelini Türk halkı ödüyor. Bu yanlış politika sürdürüldüğü taktirde ne ekonomik krizi aşabiliriz ne bundan sonra çıkacak daha kötü olayları engelleyebiliriz. Ve hatta Türkiye'nin; Irak ve Suriye'den sonra sürüklenmek istediği iç savaşı engelleyebiliriz. Onun için biz şaka yapmıyoruz. Durumun ne kadar ciddi olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin ne kadar karanlık olduğunu eğen sığınmacı ve kaçaklar kalırsa farkındayız. Buna da izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza bir iç savaş yaşatmayacağız. Hepsini yollayacağız. Bu konuda ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız.

Bunların çok azı Türkiye'de iş sahibi. Bu çok azından, çok azı vergi veriyor. Ve vatandaşlık verilenlerin çoğuna sahte belgelerle vatandaşlık veriliyor. Onun için bunların hepsini iptal edeceğiz. İsviçre, Danimarka, Almanya geri yolluyor. Kimse bizden 10 milyon insanı burada misafir etmemizi bekleyemez. Zafer Partisi iktidardan geldiği günden bir ay sonra, hiçbir adım atmasak bile 2 milyon kendiliğinden geri döner. Ama biz hangi adımı nasıl atacağımızı öyle bir hesapladık ki sosyal yardımları durduracağız, ekonomik desteği çekeceğiz."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Basın toplantısından sonra Partisinin Muhsin Çelebi Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan il binasının açılışını yaptı.