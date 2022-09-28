Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar - Son Dakika
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Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar

28.09.2022 14:49
Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda yaptığı görüşmede, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde referandum yapmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokar'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya'nın işgal ettiği dört bölgede referandum yapmasının ardından ilk defa telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile görüşmenin detayları belli oldu.

''ESİR TAKASINDAN MEMNUNUZ''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada iki liderin, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildiğini ve Erdoğan'ın görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini söyledi.

ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE TEKLİFİ

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

''BARIŞCIL MÜZAKARE YOLU İÇİN KATKI SUNMAYA HAZIRIZ''

Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar - Son Dakika
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