Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya'nın işgal ettiği dört bölgede referandum yapmasının ardından ilk defa telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile görüşmenin detayları belli oldu.

''ESİR TAKASINDAN MEMNUNUZ''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada iki liderin, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildiğini ve Erdoğan'ın görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini söyledi.

ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE TEKLİFİ

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

''BARIŞCIL MÜZAKARE YOLU İÇİN KATKI SUNMAYA HAZIRIZ''

Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.