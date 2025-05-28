Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Türkiye'yi Önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Türkiye'yi Önerdi

Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Türkiye\'yi Önerdi
28.05.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmeleri için Türkiye, Vatikan ve İsviçre'yi önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilerleyen dönemde Rusya ile gerçekleştirilecek muhtemel barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü görüşme düzenlenmesi çağrısında bulunarak böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın en iyi birliklerinden bazılarının da aralarında bulunduğu 50 binden fazla askerini Sumy sınırına komşu Kursk bölgesine konuşlandırdığını ifade etti. Rus ordusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini önlemek için adımlar attıklarını belirten Zelenskiy, "En büyük, en güçlü güçleri şu anda Kursk cephesinde. Askerlerimizi Kursk bölgesinden çıkarmak ve Sumy bölgesine karşı saldırı eylemleri hazırlamak için" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırında kurmak istediği tampon bölgeyi işaret eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaklaşık 10 kilometre erinliğinde bir alan oluşturmak istediğine inandığını söyledi.

Ukrayna'nın Sumy bölgesi, Rusya'nın Kursk bölgesi ile sınır komşusu.

"Müzakereler için en gerçekçi yerler Türkiye, Vatikan ve İsviçre"

Rusya ile muhtemel barış görüşmelerine de değinen Zelenskiy, herhangi bir formatta daha fazla barış görüşmesine hazır olduklarını ifade etti. Zelenskiy, bir sonraki turun teknik düzeyde olmasını beklediğini, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir toplantıya hazır olduğunu da dile getirdi. Zelenskiy, "Putin ikili bir toplantıdan rahatsızsa veya herkes bunun üçlü bir toplantı olmasını istiyorsa benim için sorun değil. Herhangi bir formata hazırım" dedi. Ukrayna lideri, üçlü görüşmeye "hazır" olduğunu söylerken, ABD'den Rusya'ya bankacılık ve enerji sektörlerine yönelik sert yaptırımlar paketi uygulamasını da istedi. Zelenskiy, "ABD'nin yaptırımlarını bekliyoruz. Trump, Rusya durmazsa yaptırımlar uygulanacağını doğruladı. Kendisiyle iki ana konuyu görüştük, enerji ve bankacılık sistemi. ABD bu iki sektöre yaptırım uygulayabilecek mi? Bunu çok isterim" şeklinde konuştu. ABD'nin barış sürecinden çekilmesini istemediğini söyleyen Zelenskiy, Washington'ın ilerleme kaydedilmemesi halinde bunu yapmakla tehdit ettiğini hatırlattı. Zelenskiy, Rusya ile daha fazla müzakere için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu kaydetti. Zelenskiy ayrıca Malta'nın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinin de görüşmelere ev sahipliği yapma isteğinin olduğunu aktardı. Rusya'nın Belarus'ta görüşmeler yapılmasını istediğini belirten Zelenskiy, bu önerinin "ciddiyetsiz ve imkansız" olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın yerli silah üretimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zelenskiy, hızla büyüyen sektörün mevcut kapasitesinin tamamının finanse edilmesi için bu yıl Ukrayna'ya 30 milyar dolar kaynak ayrılmasını istediklerini söyledi. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ukrayna, İsviçre, Vatikan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Türkiye'yi Önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:55:37. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy Barış Görüşmeleri İçin Türkiye'yi Önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.