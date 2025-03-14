Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmek istemiyor - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmek istemiyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile birlikte ortaya koydukları ateşkes önerisine ilişkin, "Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor. Bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız" dedi.

14.03.2025 19:13  Güncelleme: 19:42
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"BARIŞA YÖNELİK İLK ADIMLAR, SAVAŞ ESİRLERİNİN VE SİVİLLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İÇERMELİDİR"

Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da Ukraynalı ve ABD'li ekipler arasında yapılan görüşmeler hakkında konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, "ABD'nin havada, denizde ve karada 30 günlük şartsız tam geçici ateşkes önerisini destekledik. Adil ve kalıcı bir barışa yönelik ilk adımlar, savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılmasının yanı sıra sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşünü de içermelidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Barış İçin Adım Atılmalı, Rusya Süreci Zorlaştırıyor

"RUSYA SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEMİYOR, BUNUN YERİNE SAVAŞI UZATACAK ŞARTLAR ARIYOR"

Ukrayna'nın barış istediğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukrayna bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor, bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy: Barış İçin Adım Atılmalı, Rusya Süreci Zorlaştırıyor

"DÜNYA, RUSYA'NIN KASITLI OLARAK SADECE SÜRECİ ZORLAŞTIRAN ŞARTLAR OLUŞTURDUĞUNU GÖRÜYOR"

Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ile görüşmesinin ardından da bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, Vatikan'ın Rusya'daki hapishane ve kamplarda tutulan Ukraynalıların bir listesini aldığını belirterek, "Onların serbest bırakılması için desteğinize güveniyoruz. Tutukluların değişimi ve 30 günlük şartsız geçici ateşkes, bizi adil ve kalıcı bir barışa önemli ölçüde yaklaştırabilecek ilk hızlı adımlardır. Ukrayna bu adımları atmaya hazır çünkü Ukrayna halkı barışı herkesten çok istiyor. Bu arada dünya, savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraf Rusya olduğu için, Rusya'nın kasıtlı olarak sadece süreci zorlaştıran ve sürüncemede bırakan şartlar oluşturduğunu görüyor" dedi.

Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmek istemiyor
Kaynak: İHA

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