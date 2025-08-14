Zelenskiy ve Starmer'dan Güvenlik Görüşmeleri - Son Dakika
Politika

Zelenskiy ve Starmer'dan Güvenlik Görüşmeleri

14.08.2025 16:10
Zelenskiy, Starmer ile Alaska görüşmesini ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, " Alaska'daki görüşme ve muhtemel sonuçları hakkında konuştuk ve Rusya'nın diplomasi yollarını tercih etmesi halinde düşünebileceğimiz güvenlik maddelerini tartıştık" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinin odağında, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme yer aldı. Bir saat süren toplantının ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı ile verimli, iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Dün bütün ortaklarımızla ve bugün de İngiltere ile ikili şekilde yürüttüğümüz görüşmelerde, Alaska'daki görüşme ve muhtemel sonuçları hakkında konuştuk. Aynı zamanda, ABD'nin, Rusya'yı cinayetlerini durdurmaya ikna etmesi ve hakiki diplomasi yollarını tercih edecek hale getirmesi durumunda düşünebileceğimiz güvenlik maddelerini tartıştık. Gönüllüler Koalisyonunun çalışmaları çerçevesinde hepimizin güvenlik ortaklığında etkili bir çıkar elde etmesi çok önemlidir" dedi.

Ukrayna'nın savunma sanayiine yapılan destekler görüşüldü

Zelenskiy, "Silahlı kuvvetlerimize ve savunma sanayimize sağlanan destek programlarının sürdürülmesine ilişkin görüşmeler de gerçekleştirdik. Her ne olursa olsun, Ukrayna gücünü müdafaa edecektir. Keir ile Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) gibi silah tedarik programlarına ilişkin de konuştuk ve İngiltere'yi de programa katılmaya davet ettim. Elbette aramızdaki Yüz Yıllık Ortaklık Anlaşması'na da değindik. Ukrayna Meclisi kararı bu ay içinde kabul etmeye hazırlanıyor. Karar sonrasında daha kapsamlı bir Ukrayna-İngiltere görüşmesi düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, "Görüşmemizdeki bir başak önemli başlık da insansız hava aracı (İHA) üretimi oldu. Üretim hacmimizi yükseltecek kayda değer bir potansiyele sahibiz ancak bunun için hızlı bir şekilde finansal destek sağlanmasına ihtiyacımız var. İHA'lar cephelerde çok önemli bir rol oynuyor ve Ukrayna'nın bu konuda fevkalade üretim kabiliyeti bulunuyor. Üretimde böylesine bir yatırım mevcut durumu gerçekten stratejik bir seviyede etkileyebilir. İngiltere ve diğer bütün ortaklarımızla bu konuya ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

PURL programında 1,5 milyar dolar yardıma ulaşıldı

Zelenskiy, "Müttefiklerimiz ile oluşturduğumuz yeni savunma sanayii teşvik programımız PURL, elimize somut sonuçlar vermeye başladı bile. Bugün itibariyle 1,5 milyar dolarlık yardım aldık. NATO'nun PURL programıyla, NATO üyesi ülkeler ABD'nin Ukrayna için ürettiği silahların satın alımında yardım sağlayabiliyor. Bu mekanizma, savunma gücümüzü tam anlamıyla güçlendiriyor. Şimdiye kadar Hollanda 500 milyon dolar, Danimarka, Norveç ve İsveç ortaklığı 500 milyon dolar ve dün Almanya da 500 milyon dolar yardım gerçekleştirdi. Bu gerçekten büyük bir takviye ve Almanya'ya attığı bu önemli adım için teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerle de görüşmeye devam etmemiz gerekiyor. PURL adı altında yapılan bütün yardım katılımları, halkımızın güvenliğini sağlamamamıza yapılan doğrudan bir yatırımdır ve bizi onurlu bir barışa daha da yaklaştırır. Bütün müttefiklerimize, Ukrayna'nın yanında yer aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Starmer: "Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Alaska'da ilerleme kat edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz ancak, Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu göstermek için harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

