11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı - Son Dakika
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11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı

24.03.2022 18:25
11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı

11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de başladı.

11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de başladı.

TÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından "Hayatı Geri Yüklemede Aile Hekimliği" temasıyla TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongreye 11 ülkeden konusunda uzman akademisyenler katılıyor.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, aile hekimliğinin sağlık sisteminde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

İyi yetişmiş uzman aile hekimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım, "Bu durum sağlık politikamız açısından kaçınılmaz. Şu an bir aile hekimimizin üzerine düşen nüfus yoğun. Beklediğimiz düzeyde değil. Bu şu anlama gelmekte, aile hekimi uzmanı sayımızı artırmak zorundayız." dedi.

Yıldırım, aile hekimlerinin toplum sağlığının korunmasında önemli görevler üstlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Aile hekimi sayımız arttıkça, hekim başına düşen hasta sayısı azaldıkça hem verdiğimiz hizmetin kalitesi artacak hem hastalarımız daha memnun kalacak hem de ikinci ve üçüncü basamak hastanelere gidişler azalacak. Böylece daha kaliteli ve daha güzel bir sağlık hizmeti sunumu olabilecek. O yüzden aile hekimliğini çok önemsiyoruz, Sağlık Bakanlığı politikası olarak çok önemsiyoruz. Bu kongrenin tüm hekimlere ve öğrencilere faydalı olacağını düşünüyorum."

Kongre Başkanı ve TÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Dağdeviren ise geniş katılımlı bir kongreyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçi de kongreye katkı veren katılımcılara teşekkür etti.

Kongrenin açılış programına TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kongre 27 Mart Pazar günü sona erecek.

11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı
11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Edirne'de başladı - Son Dakika


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