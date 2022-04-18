18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi

18.04.2022 21:38
18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi

18 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 542 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 19 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 15 bin 624 olurken toplam 164 bin 493 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 452 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 19 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 15 bin 624 hasta taburcu olurken bugün 164 bin 493 test yapıldı.

Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,41 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 16 BİN 951 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 806 bin 52 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 16 bin 951 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 715 bin 961 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 3 bin 268 de yeni vaka tespit edilmişti.

18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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