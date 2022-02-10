2. doz aşılamada lider ilçe Yüksekova - Son Dakika

2. doz aşılamada lider ilçe Yüksekova

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık çalışanlarının gece gündüz yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu 2. doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerek doğu bölgesindeki ilçeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Korona virüs salgınının başlamasıyla Yüksekova ilçesinde sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor. 1. doz aşının başlamasıyla sağlık çalışanları yaz kış demeden köyleri ve mezraları gezerken, ilçe merkezinin farklı noktalarında ise kurdukları çadırlarda da aşılama çalışmasını aralıksız sürdürdü. 2. doz aşılamada da aralıksız çalışan sağlık ekipleri, yüzde 75 oranını geçerek doğu bölgesindeki ilçeler arasında ilk sırayı aldı.

"Aşılama oranını yüzde 100'e çıkartana kadar çalışacağız"

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Güneş, il genelinde aşı yapma oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesinde bu oranı geçen ilk iliz. Oranın bu aşamaya gelmesinde valimizin ve il sağlık müdürümüzün katkıları çok yüksek. Büyük bir hevesle tüm sağlık çalışanlarımız bu aşılamaya katılmış, köy köy, kasaba kasaba hatta ev ev gezerek insanımızı aşı olmaya ikna etti. Yüksek bir aşı oranımız var. Bu da bizde vakaların geç görülmesine neden oldu. Şu an korona virüsle mücadelede iyi bir durumdayız. Yatan hastalarımız artmış durumda ama hepsi bizim kontrolümüzün altındadır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz Doğu Anadolu Bölgesinde ilk mavi haritada yer alan bir il ve ilçeyiz. Randevusuz aşılarımızı da yapıyoruz. Hiçbir hastamızı geri çevirmeden aşılarını yapıyoruz, çünkü biz buna önem gösteriyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez"

Mikail Altun adlı vatandaş ise hastaneye gelerek 3. doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Aşı gerçekten iyi bir şey. Onun için herkesi aşı yapmaya davet ediyoruz. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Onlara destek olmak için artık aşıları yüzde 100'e çıkartalım. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.