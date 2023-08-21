20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı - Son Dakika

20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı

Son Güncelleme: 21.08.2023 21:36

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde çalışan Doktor Asadullah Beğoğlu, hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğradı. Yoğun bakıma alınan doktor, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı sonucunda yaralanan doktor, tedavisinin ardından servise alındı. Beğoğlu, saldırı sırasında kendisini kurtaran hasta yakınları ve hastane personeline teşekkür etti. Olayın ardından tutuklanan bir kişi bulunurken, diğer saldırganların yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde çalışırken hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısıyla yaralanan ve yoğun bakıma alınan Doktor Asadullah Beğoğlu yoğun bakımdan çıkarak servise alındı. Dr. Beğoğlu o gece yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde görevli Doktor Asadullah Beğoğlu (36), hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğramış, saldırıda doktorla beraber bir güvenlik görevlisi ile bir yöneticide yaralanmıştı. Olayın ardından aldığı darbelerle yaralanan doktor yoğun bakıma alınmıştı.

20 KİŞİ TARAFINDAN ACIMASIZCA DARP EDİLDİ

20 kişinin saldırısına uğrayan Doktor Asadullah Beğoğlu, "Benim normal nöbetim vardı. Hasta yakını çocuğunu getirmiş ateş ve kusma şikayetiyle acil servise başvuru yaptı. Sıvı kaybı ve ateşinin düşmesi için damar yolu açtık. Ailesi de şikayetlerini anlattı bizlerde tamam dedik. Tedavisini yazıp gönderdik. Hemşire arkadaşlar bir kere damar yolunu denemişler sıvı kaybı olduğundan dolayı damar yolunu açamamışlar. Bizler de biraz bekleyin daha sonra tekrardan deneriz. O sıra hasta yoktu bizde molamıza çıktık. Kapının önünde yönetici ve güvenlik arkadaşımızla sohbet ediyorduk, bir anda 15-20 kişi çağırıp gelmiş. Adamlarla herhangi bir münakaşamız ya da sözlü tartışmamız olmadı. Kapının önünde dururken 15-20 kişinin 'damar yolu açamayan doktor ve hemşireler bunlardır' diyerek saldırdılar. Kafama darbe aldım. Hastayla ya da kişisel olarak herhangi bir husumetimiz yok ama arkadaşın bizimle ne sıkıntısı varsa çözemedik" dedi.

"BENİ KURTARAN OLMASAYDI ÖLECEKTİM"

Doktor Beğoğlu, "15-20 kişi saldırdı, kamera kayıtları var. 20 kişiden en az 15 kişi beni darp etti. 1 kişi tutuklandı tamam ama geriye kalan kişiler ne olacak. Bu bizim için de tehlikeli ve korkuyorum. Şimdi yarın taburcu olacağım ve çıkacağım, diğerlerinin beni tehdit etmeyeceği ne malum. Bu tip insanlar o kadar şımarmış ki... Bunun için bana bir daha saldırabilirler. Saldırı anında sağ olsun arkadaşlarım hasta yakınları ve hastane personelleri kurtardı beni. Beyaz kod verdik, 15-20 dakika sonra polis ekipleri geldi. Olay bitti, saldırganlar kaçtı. Beni kurtaran olmasaydı beni öldüreceklerdi. Beni kurtaran hasta yakınları ve hastane personeli oldu. Normalde beyaz kod verince polis ekiplerinin hemen gelmesi lazım, ama olay bitti adamlar çekip gittiler polisler ancak geldi. Olayda arkadaşlarım beni kurtarmasa şu an bu şekilde değil de artık öldükten sonra mı derim, ölür müydüm ya da daha farklı bir hasar mı alırdım bilemiyorum, adamların gözü o derece dönmüştü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı - Son Dakika
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