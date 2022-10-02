"2023'te yeni şubeler açacağız"

Merkezi Şişli'de olan estetik cerrahi kliniği Dr. Soho Clinic'in kurucusu Hakan Budak, kuruldukları günden itibaren yerli ve yabancı hastaların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyerek "2023 yılında da Ankara, Antalya, İzmir, Almanya ve Arnavutluk'ta şube açmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni şubelerimizde müşterilerimize hizmet vermek için heyecanlanıyoruz" dedi.

15 yıllık bir tecrübe ile sektöre giriş yaptıklarını aktaran Budak, "Kadromuzun bize verdiği güven ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefiyle çıktığımız bu yolda aldığımız olumlu tepkiler bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemlerde daha çok müşteriye hizmet etmek için yatırımlarımız devam ediyor. 2023 yılında Ankara, Antalya, İzmir, Almanya ve Arnavutluk'ta şube açmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni şubelerimizde müşterilerimize hizmet vermek için heyecanlanıyoruz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ SORUN YETİŞMİŞ PERSONEL EKSİKLİĞİDİR"

Sektördeki en büyük sıkıntının yetişmiş personel olduğunu dile getiren Budak "Hemen her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzün de en önemli sorunu yetişmiş personel sıkıntısıdır. Bu yüzden tüm personelimizi önce eğitiyor ve bu süreç tamamlandıktan sonra müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Böylece hem genç arkadaşlarımıza eğitim veriyor hem de nitelikli iş sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket ortaklarından Burak Özgürol ise "Sektör giderek büyüdü, özellikle Avrupalı hastalar da Türkiye'yi tercih ediyor. Yurt dışındaki hastaneler de Türkiye'de sağlık turizm alanında yatırımlar yapmaya başladı. 2023 ve sonrasında sektörün çok daha hızlı büyüyeceğini öngörüyorum" dedi.

Bir diğer ortak Aslıhan İlhan da "Yurt dışındaki bir çok hastane ve sağlık kuruluşu Türkiye'deki novhavdan faydalanarak ülkemize gelip eğitimler almak istiyor. Özellikle saç ekimi alanında ve plastik estetik cerrahi, plastik uygulamaları alanında yurt dışından çok fazla eğitim talebi var. Türkiye bu noktada da giderek büyüme kaydediyor" diye konuştu.