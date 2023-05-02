Siir'teki hastanın safra kesesinden tam 2 bin adet taş çıktı! - Son Dakika
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Siir'teki hastanın safra kesesinden tam 2 bin adet taş çıktı!

02.05.2023 17:19

Siirt'te karın ağrıları şikayeti ile hastaneye başvuran hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıktı. Hastayı güçlükle ikna ettiğini belirten doktoru, "Biz hastaya buradaki imkanlarımızın yeterli olduğunu, burada ameliyatı kapalı bir şekilde yapacağımızı belirtince hastayı ikna ettik ve ameliyat ettik. Ameliyatta bir sıkıntı yaşamadık ameliyat yaklaşık olarak 30 - 35 dakika sürdü" ifadelerini kullandı.

Siirt'te karın ağrıları şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 50 yaşındaki Perihan Altın isimli kadın yapılan kontrollerinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Akın Önder tarafından ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıkartıldı.

Doktor, güçlükle ikna ettiği hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıkardı

DOKTOR GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Çok sayıda ameliyat yaptığını ancak ilk kez safra kesesinden bu kadar taş çıkardıklarını dile getiren Dr. Önder, bu durumun nadir yaşanan bir vaka olduğunu söyledi. Dr. Önder, "Hastamız 50 yaşında kadın bir hasta. Yaklaşık olarak 20 yıldır safra kesesinde taşı mevcuttu. Ameliyat korkusundan tedavisini hep ertelemiş. Hasta birazcık kilolu. Hastalığı artık dayanılamayacak seviyeye gelince bize başvurdu. Biz hastaya buradaki imkanlarımızın yeterli olduğunu, burada ameliyatı kapalı bir şekilde yapacağımızı belirtince hastayı ikna ettik ve ameliyat ettik. Ameliyatta bir sıkıntı yaşamadık ameliyat yaklaşık olarak 30 - 35 dakika sürdü. Ameliyatta safra kesesini açtığımızda yaklaşık olarak 2 bin tane taş görünce biz de şaşırdık. İlk defa bu kadar taş gördük. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızın genel durumu iyi. Bugün de gezip dolaşıyor, yemeğini yiyor öğlenden sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Doktor, güçlükle ikna ettiği hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıkardı

"HERHANGİ BİR SIKINTIM YOK"

Başarılı bir ameliyat geçiren Perihan Altın ise, kendini çok iyi hissettiğini ifade ederek hem doktora hem hastane çalışanlarına teşekkür etti. Altın, "Safra kesesi ağrısıyla hastaneye geldim. Safra kesesinde bir sürü taşım vardı. Kusmam vardı, halsizdim ağrılarımdan dayanamadım. Sağ olsun bu hastaneye geldim. Akın hocanın yanına geldim muayenemi yaptı ve safra kesesinde haddinden fazla taş olduğunu söyledi. Beni ikna edip karar verdik ameliyat oldum. Ameliyatım başarılı geçti ve gayet de iyiyim Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir sıkıntım yok. Akın hocadan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Ameliyat, Siirt, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siir'teki hastanın safra kesesinden tam 2 bin adet taş çıktı! - Son Dakika


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