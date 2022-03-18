'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor' - Son Dakika
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'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor'

18.03.2022 13:28
'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor'

Sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte çiftlerin birçoğu tüp bebek denemesinde çocuk sahibi olurken, tüp bebek merkezleri çiftler için birer çözüm merkezine dönüştü.

Sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte çiftlerin birçoğu tüp bebek denemesinde çocuk sahibi olurken, tüp bebek merkezleri çiftler için birer çözüm merkezine dönüştü. Emprowered Women's Health'in Kasım 2021'de konuya dair yayımladığı veriler dünya genelinde 80 milyondan fazla çiftin kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan en etkili tedavi yöntemi olarak yerini korurken, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler, infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftlere de umut olmaya devam ediyor. Emprowered Women's Health'in konuya dair yayımladığı veriler dünya genelinde 80 milyondan fazla çiftin kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşadığını ortaya koyarken, SGK'nın tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemelerini hayata geçirmesi, ülkemizde bebek sahibi olmak isteyen yüz binlerce çifte hem umut hem de çözüm oldu.

SGK'nın, normal yollarla veya diğer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamayan sigortalıların tüp bebek tedavisine ilişkin birtakım düzenlemelere gittiğini belirten Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, 11 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemelerle birlikte, evli olup çocuk sahibi olmayan ve genel sağlık sigortası bulunanların, üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılandığını belirtti.

40 YAŞINI AŞMAMIŞ KADINLARIN TÜP BEBEK TEDAVİLERİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Düzenlemeye göre; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerektiğinin altını çizen Dr. Murat Keskin, konuya ilişkin şunları söyledi: "SGK'nın yeni düzenlemelerine göre tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için kadının 39 yaşından küçük olması şartı değiştirildi. Kadınların yaş sınırı bir yıl uzatıldı. Bu düzenleme, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tüp bebek merkezlerine olan ilgisini artırdı. Biz de Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Merkezi olarak uzman akademisyen kadromuz ve kişiye özel doğurganlık ve kısırlık tedavisi yaklaşımımızla 2007 yılından bu yana binlerce bebeğin sağlıklı bir şekilde hayata getirilmesine destek olduk."

TÜP BEBEK TEDAVİLERİNİN HER DENEMESİNDE BAŞARI ŞANSI DAHA DA ARTIYOR

Tüp bebek tedavisinde hedeflenen asıl amacın ilk seferde gebeliği yakalamak olduğunu fakat gebeliğin her kadında ilk tedavide mümkün olmadığını belirten Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Merkez Müdürü Dr. Murat Keskin, "Tüp bebek başarı oranları son 10 yılda önemli ölçüde yükseldi. Özellikle 30 yaş altı kadınlardaki tüp bebek tedavilerindeki ilk denemede başarı şansı %43, ikincisinde ise %16 artarken, bu oran 35 yaşa gelindiğinde ilk döngüde %40, ikincide ise %54'e ulaştı. Rakamlardan görüldüğü üzere tedaviye devam edildiğinde yani yeni tüp bebek denemeleriyle gebelik şansı göreceli artarak devam ediyor" dedi.

ÜÇ TÜP BEBEK DENEMESİNDEN SONRA ÇİFTLERİN %80'İ GEBE KALABİLİYOR

Dünya genelindeki kliniklerin her yıl 2,5 milyondan fazla tüp bebek tedavisi uyguladığı ve yarım milyondan fazlasının başarıyla sonuçlandığını aktaran Dr. Murat Keskin, "Gerek dünyada gerekse ülkemizdeki çiftlerde uyguladığımız tüp bebek tedavilerinde olumlu bir sonuca ulaşmak için birkaç döngü denemesi gerçekleştirmek gerekebiliyor. SGK'nın yeni düzenlemesi de evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olunup olunmadığına bakılmaksızın mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan sigortalıların, 3 denemeye kadar tüp bebek tedavisi giderlerini karşılıyor. Üstelik çiftlerin, birlikte evlat edinmiş olmaları da tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor. Nitekim üç tüp bebek denemesi sonrasında çiftlerin %80'i de bu tedavi yöntemiyle gebe kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

YALNIZ TIBBİ İHTİYAÇLARI DEĞİL, KÜLTÜREL BEKLENTİLERİ VE KİŞİSEL TERCİHLERİ DE KARŞILIYOR

Beş kıtadaki birçok ülkeden çifte güvenli tüp bebek hizmeti verdiklerini belirten Dr. Murat Keskin, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Merkez Müdürü olarak, profesyonel ekibimizle çiftlerimizin tıbbi ihtiyacını karşılarken kültürel beklentilerini, kişisel tercihlerini, lisan sorunlarını da göz önünde tutarak kişiye özel hizmet veriyoruz. Çiftlere, ihtiyacı olan uygun tedavi sunduğumuz gibi konforlu hizmetimiz sayesinde çiftlerimize, tedavi sürecinde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz."


'80 milyondan fazla çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor'
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Gaziosmanpaşa, Murat Keskin, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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