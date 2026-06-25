ABD\'li Hasta Türkiye\'de Sağlığına Kavuştu

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde yaşayan Shakeela Noori'ye (49), aort kapağı daralması teşhisi konuldu. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye'deki tedavi imkanlarını araştıran Noori, arkadaş tavsiyesi ile geldiği Bursa Şehir Hastanesi'ndeki operasyonla sağlığına kavuştu.

Afganistan uyruklu ABD vatandaşı Shakeela Noori'ye, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort kapağı daralması teşhisi konuldu. 25 yıldır yaşadığı ülkesi başta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye'deki tedavi imkanlarını araştıran Noori, eşinin arkadaşının tavsiyesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde karar kıldı. Ameliyat için Bursa'ya gelen Noori, Bursa Şehir Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman tarafından 11 Haziran'da gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu. Noori, 17 Haziran'da taburcu olurken, dün hastanede son kontrolleri yapılan Noori, kardeşinin yaşadığı İngiltere'ye gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Yüksek teknoloji ve ekip deneyimi gerektiren bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, hastanın operasyon için çok sayıda ülke arasından Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çekerek, "astamıza göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle orada yapılan tetkiklerinde aort kapağında ciddi darlık tespit edilmiş. Biz de yaptığımız tetkik ve taramalarda buna ek olarak aortunun da geniş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız kalp anjiyosunda kalp damarlarının temiz olduğunu gördük. Bunun üzerine hastamıza elektif şartlarda bir operasyon planladık. Operasyonda yaşı itibarıyla mekanik kalp kapağını tercih ettik, genişlemiş olan aort dokusunu daralttık. Operasyon yaklaşık 3 saat civarı sürdü. Çok iyi geçti" dedi.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE EKİP BAŞARISI

Kalp Cerrahisinin yüksek teknoloji, multidisipliner çalışma ve ekip deneyimi gerektiren bir operasyon olduğunun altını çizen Kahraman, "Bu operasyonu Sağlık Bakanlığı'mız ve İl Sağlık Müdürlüğü'müzün destekleriyle, her türlü teknolojik altyapıyla en iyi şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Hastamızın dünyada pek çok ülkede bu araştırmayı yapıp ülkemizi tercih etmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Hastamızı sağ salim yürür bir şekilde görmek, şifa ile taburcu edebilmek ise en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.

'OLUMLU GERİ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNCE KARAR VERDİK'

Bursa Şehir Hastanesi'nde eşinin tedavi sürecini yakından takip eden iş insanı Anwar Najeemi ise ABD'de başlayan teşhis sürecini, yaşadıkları endişeleri ve Türkiye'yi tercih etme nedenlerini anlattı. Hastalığın teşhisi ile büyük bir korku yaşadıklarını dile getiren Najeemi, "Her şey göğüs ağrısıyla başladı. Birkaç gün sonra kollarda ağrı ve sırt ağrısı şikayetleri de eklenmeye başladı. Şikayetleri başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktora görünmemiz gerekti. Oradaki doktorlar bize kendisinin bir kalp rahatsızlığı olduğunu söylediler. Böyle bir rahatsızlığı, özellikle de kalp gibi ciddi bir problemi duymak ve bunu kabullenmek gerçekten çok zor bir durum. Bu durumla ilgili olarak daha önce üç ülkeye gitmiştim. Ben bir iş insanıyım, bu yüzden sürekli farklı ülkelere seyahat ederim. Ancak Türkiye'deki Harun adındaki bir arkadaşımla bu durumu paylaştığımda, bana Türkiye'ye gelmemizi tavsiye etti. Bize Doktor Nail'in adını verdi. Biz de sistemi ve doktoru araştırdık. Onun adı ve çalışmaları hakkında çok fazla olumlu geri bildirim gördük. Buraya gelip, tedaviyi burada yaptırmaya karar vermemizi sağlayan şey tam olarak bu oldu" dedi.

'EŞİM TAMAMEN SAĞLIKLI'

Tedavi sürecinin çok zor geçeceğini sandıklarını belirten Najeemi, "Ama Allah'a şükürler olsun ki her şey çok kolay geçti. Sağlık ekibi bize çok fazla yardımcı oldu, gerçekten çok iyi ve candan insanlar. Eşim şu an kendisini tamamen normal, sağlıklı bir insan gibi hissettiğini söylüyor. Benim benzer durumları yaşayan ailelere tavsiyem, bu tür durumları olabildiğince geciktirmeden çözüme kavuşturmalarıdır. Özellikle Doktor Nail, bu konuda çok başarılı. Herkese en azından bir kez gelip Doktor Nail ile görüşmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.