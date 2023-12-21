Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70\'i grip

Faiz bir kez daha arttı

Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar vakit geçirmek adına daha çok kapalı mekanları tercih ederken, okulların da açılmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere başvuranların sayıları deyim yerindeyse patladı.

HASTANEYE BAŞVURAN 100 KİŞİDEN 70'İ GRİP

İstanbul'da yalnızca Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin acil servisine normal günlerde 1000 olan başvuru sayısının son 2 hafta içinde 2'ye hatta 3'e katlandığı öğrenilirken, hastaneye başvuran her 100 kişiden 70'inin grip hastası olduğu ifade edildi.

UZMANLARDAN MASKE TAKMA UYARISI

Koronavirüs vakalarının da son günlerde artış kaydettiğini belirten uzmanlar, vatandaşlara kapalı mekanlarda maske takma uyarısında bulunuyor. Özellikle mesai saati çıkışlarında toplu taşımada yoğunluk yaşandığına dikkat çeken yetkililer risk grubunda olanlara maske takmalarını öneriyor.

RİSK GRUBUNDAKİLER AMAN DİKKAT

NTV'nin servis ettiği habere göre, semptomlarda herhangi bir farklılık yaşanmadığı kaydedilirken, risk grupları için yine grip aşısı tavsiye ediliyor. 65 yaş üstü kişiler, kalp, diyabet ve akciğer hastaları ve kanser tedavisi görenlerin risk grubunda olduğunu belirten uzmanlar bu kişilerin çok daha dikkatli olması çağrısında bulunuyor.