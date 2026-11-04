Adana'da cildiye uzmanı, sahte botoksta ölüm riskine karşı uyardı - Son Dakika
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Adana'da cildiye uzmanı, sahte botoksta ölüm riskine karşı uyardı

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Adana\'da cildiye uzmanı, sahte botoksta ölüm riskine karşı uyardı
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Adana\'da cildiye uzmanı, sahte botoksta ölüm riskine karşı uyardı
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Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, sahte botoks ürünlerinin görme bozukluğundan solunum yetmezliğine kadar sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Dönmez, botoksun yetkin hekimlerce doğru dozlarda yapılması gerektiğini, ağır vakalarda ölümle sonuçlanabildiğini belirtti.

Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, sahte, uygun şartlarda saklanmayan ve Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan botoks ürünlerinin görme bozukluğundan solunum yetmezliğine kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, botoks uygulamalarının mutlaka bu alanda eğitim almış hekimler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde artan merdiven altı botoks uygulamaları, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Yapılan denetimlerde bazı merdiven altı işletmelerde binlerce sahte botoks malzemeleri ele geçirilirken yanlış kişiler tarafından yapılan botokslar nedeniyle birçok kişi de sağlık kuruluşlarına başvuruyor.

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sahte botoks ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor"

Botoks uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte merdiven altı uygulamaların da önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ifade eden Dr. Neslihan Dönmez, kullanılan ürünün güvenilirliği, saklama şartları ve uygulamayı yapan kişinin yetkinliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sahte ürünlerde toksin içeriğinin ve konsantrasyonunun uygun olmamasının hastalara ciddi zararlar verebildiğini belirten Dönmez, ürünlerin uygun şartlarda taşınmaması ve saklanmamasının da risk oluşturduğunu dile getirdi. Dönmez, yetkin olmayan kişiler tarafından yanlış teknik ve dozlarla yapılan uygulamaların da ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

"Görme bozukluğundan solunum sıkıntısına kadar ilerleyebiliyor"

Botoksun kaslar üzerinde etkili olan bir nörotoksin olduğunu hatırlatan Dönmez, sahte veya uygunsuz ürünlerle yapılan uygulamaların ciddi yan etkilere neden olabileceğine dikkat çekti.

Merdiven altı yerlerde yaptırılan botoks sonrası hastalarda bulanık görme, çift görme, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu ve kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin görülebildiğini aktaran Dönmez, toksinin solunum kaslarını etkilemesi durumunda solunum sıkıntısının da ortaya çıkabileceğini belirtti.

Dr. Neslihan Dönmez, ağır vakalarda yoğun bakım tedavisi gerekebildiğini, nadir durumlarda ise tablonun ölümle sonuçlanabileceğini ifade ederek, belirtilerin erken fark edilmesinin ve hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasının önemini vurguladı.

"Botoks mutlaka yetkin hekimler tarafından yapılmalı"

Botoks uygulamalarında öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı ve ruhsatlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Neslihan Dönmez, ürünlerin uygun şartlarda taşınması ve saklanmasını da tavsiye etti.

En önemli noktanın uygulamanın doğru dozlarda ve bu konuda yetkin hekimler tarafından yapılması olduğunu vurgulayan Dönmez, vatandaşların yalnızca fiyat avantajına odaklanarak merdiven altı merkezleri tercih etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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