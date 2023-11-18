Adana'da Hijyenik Olmayan İşletme Kapatıldı

ADANA Valiliği, Kasaplar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde hijyenik şartları sağlamadan sakatat temizliği yapıldığına yönelik sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası yapılan incelemede 300 kilo sakatata imha edilmek üzere el konulduğunu açıkladı. Valilik, iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerden menedildiğini de kaydetti.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seyhan ilçesindeki Kasaplar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir işletmenin, mevzuata uygun olmayan bir ortamda, genel hijyen şartlarını sağlamadan ayak temizleme işlemi gerçekleştirdiğine dair görüntülerin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer aldığı belirtildi. Söz konusu işletmeye kurumların denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmede halihazırda bulunan 300 kilo sakatat ürününe imha edilmek üzere el konulmuş ve zabıta ekipleriyle birlikte ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işletme, mühürlenerek faaliyetten menedilmiştir. Aynı çarşı içerisinde bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir denildi.