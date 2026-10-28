Adana Seyhan'da öğretmen ve veliler düşen kan stokları için kan bağışladı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da öğretmen ve veliler düşen kan stokları için kan bağışladı

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Adana Seyhan\'da öğretmen ve veliler düşen kan stokları için kan bağışladı
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Adana Seyhan\'da öğretmen ve veliler düşen kan stokları için kan bağışladı
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Adana Seyhan'daki Gazi Ortaokulu'nda Kızılay Haftası dolayısıyla öğretmen ve veliler düşen kan stokları için kan bağışladı. Okul Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu ilginin yoğun olduğunu, Dr. Ahmet Yönder ise 1 ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Adana'da düşen kan stoklarının yeniden arttırılması için öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı.

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay tarafından merkez Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulda kurulan kan bağışı noktasında öğretmenler ve veliler kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi.

"Velilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ilgi gösterdi"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gazi Ortaokulu Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, ilginin yoğun olduğunu belirterek, "29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla, velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bunu vatandaşlık borcu olarak görüyoruz. Velilerimiz oldukça destek veriyor. Daha önce de yaptık. Sağlık sorunu olmayan herkesin kan bağışı yapmalarını isteriz. Kızılay sürekli bu tarz kampanyalar yapıyor. Onlara destek olmak lazım. Kan her zaman ihtiyaçtır" dedi.

"Bir kan bağışına 3 fidan dikiyoruz"

Türk Kızılay Adana Kan Bağış Müdürü Dr. Ahmet Yönder, kan vermenin önemli olduğunu dile getirerek, "Çok büyük ilgi geldi. Kanın insandan başka kaynağı yok. 1 ünite kan vererek 3 insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Sağlık için de çok önemli çünkü verilen kanın yerine yenisi üretiliyor. Bir kan bağışına 3 fidan dikiyoruz. Hem insanlığa hayrınız dokunuyor hem de doğaya katkınız oluyor. Çekinecek bir şey yok. Mutlaka doktor kontrolünde kan alımı yapılıyor" şeklinde konuştu.

"75 günde bir kan veriyorum"

Kan veren vatandaşlardan Kürşat Düşkün ise düzenli kan verdiğini söyleyerek, "Bu 36. kan bağışım. Düzenli olarak 75 günde bir kan veriyorum. Hem ihtiyaç sahipleri için hem kendim için kan veriyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Başkalarına hayrının dokunmasının yanı sıra kendi sağlığımız için de kan vermek güzel bir durum. Kan vermek vücudu rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kızılay HaftasıSeyhanGüncelSağlıkAdanaSon Dakika

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