Afetzede vatandaşlarda travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon sıklıkla görülüyor
-Psikolog Şükran Pehlivan: "Deprem sonrasındaki süreçte bazı insanların gece saat 04: 15'de uyanan hastalarım olduğunu gördüm"
HATAY - Hatay'da depremzede vatandaşların dertlerine ortak olan Psikolog Şükran Pehlivan, asrın felaketinin etkisinin afetzede vatandaşlarda bazı psikolojik rahatsızlığa sebep olduğunu belirterek travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, kaygı bozukluğu, odaklanmama sorunu ve depresyon rahatsızlıklarının en çok görülen psikolojik rahatsızlıklar olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Afetzede vatandaşlar, depremlerden kaynaklı bazı psikoloji sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu psikolojiden kurtulmak için profesyonel desteğe başvuruyorlar. Depremden bu yana binlerce afetzede vatandaşların dertlerine ortak olan Psikolog Şükran Pehlivan, depremi yaşayan insanlarda; travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, kaygı bozukluğu, odaklanmama sorunu ve depresyon rahatsızlıklarının en çok görülen psikolojik rahatsızlıklar olduğunu söyledi.
"O gece poğaça yapmak için hamur hazırlayan biri, herhangi bir zamanda hamur kokusu aldığında o geceyi hatırlayabilir"
Depremi yaşayan afetzede vatandaşlarda bazı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıktığını ifade eden Psikolog Pehlivan, "Travma sonrası stres bozukluğuna bağlı olarak; duygu durumunda aniden değişim, öfke patlamaları ve ağlama krizleri yaşıyorum diye gelenler oldu. Bazı insanlarda bilişsel bağlamda zorlanmaları gördük. İstenç dışı düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Mesela o gece poğaça yapmak için hamur hazırlayan biri, herhangi bir zamanda hamur kokusu aldığında o geceyi hatırlayabilir" dedi.
"Şimdiki hastalardaki süreçlere baktığımızda; kaygı bozukluğu, odaklanmama ve panik atak rahatsızlıkların yoğun olduğunu görüyoruz"
Depremin yaşandığı saatte uyanan vatandaşlarla karşı karşıya kaldığını belirten Psikolog Pehlivan, "İnsanlar depremi gece yaşadılar. Beynin en rahat olduğu uykudayken ne oldu da ölümle burun buruna geldim sorusunu geceyle eşleştirdi. Böyle bir bağlamda, deprem sonrasındaki süreçte bazı insanların gece saat 04: 15'de uyanan hastalarım olduğunu gördüm. Çoğu insanların şikayetlerinde, uykuya dalmada sorun yaşamadığını ama uyku anında aniden uyanma sorunu yaşadığını belirtiyor. Travma sonrası stres bozukluğunda beynin anlamlandırmadığı noktalarda, depresyon rahatsızlığının ortaya çıktığı görülüyor. Şimdiki hastalardaki süreçlere baktığımızda; kaygı bozukluğu, odaklanmama ve panik atak rahatsızlıkların yoğun olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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