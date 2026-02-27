Ailede İki Nesil Böbrek Nakli - Son Dakika
Ailede İki Nesil Böbrek Nakli

Ailede İki Nesil Böbrek Nakli
27.02.2026 12:12
İzmir'de, Songül Kara'nın kızı Yaren'e dayısı böbrek bağışlayarak kurtardı. İki nesildeki nakil hikayesi.

İZMİR'de böbrek yetmezliğine neden olan nefronofitizi tanısı nedeniyle yıllar önce ağabeyi Ağıt Ayhan'ın (51) donör olduğu nakille sağlığına kavuşan Songül Kara'nın (40) kızı Yaren Kara (12) da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Yaren Kara da diğer dayısı Burhan Ayhan'ın (45) bağışladığı böbrekle kurtuldu.

İzmir'de yaşayan ve böbrek yetmezliğine neden olan nefronofitizi hastası Songül Kara, 2009'da Acıbadem Kent Hastanesi'nde ağabeyi Ağıt Ayhan'dan nakledilen böbrekle ikinci hayatına başladı. Daha sonra evlenen Songül Kara'nın 10 Ekim 2013'te 'Yaren' ismini verdiği kızı dünyaya geldi. Yaren Kara'ya da 4 yıl önce kendisiyle aynı teşhis konuldu. Yaren Kara'nın bu süreçte tedavisi sürerken, anne Songül Kara'ya kızının da nakil olması gerektiği söylendi. Kızının kendisiyle aynı kaderi paylaştığını duyunca büyük bir üzüntü yaşayan Songül Kara, kızı için donör arayışına girdi. Songül Kara'nın diğer ağabeyi Burhan Ayhan yeğeni için gönüllü donör olmak istediğini söyledi. Tetkiklerde uygun donör olduğu belirlenen Ayhan'ın böbreği, 19 Şubat'ta yeğenine nakledildi. Nakil, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi Nakil Uzmanı Dr. Işık Özgü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Ayhan, yeğeni Yaren Kara'ya böbreğini vererek yeniden hayata tutunmasını sağladı.

'AĞABEYLERİME SONSUZ TEŞEKKÜR BORÇLUYUM'

Kızına konulan teşhisi ilk duyduğunda bir büyük üzüntü yaşadığını anlatan anne Songül Kara, "Kızımınki de aynı hastalık. Hislerimin tarifi olamaz. Kızımın tedavisi 4 yıl önce başladı. O zaman söylenmesini istemedim. Nakil gerekene kadar hastalığını bilmiyordu. Çocuğuma da durumu psikolog eşliğinde anlattık. Yıllar önce bu hastaneye büyük ağabeyimle geldim ve nakil oldum. Şimdi de kızım için diğer ağabeyim böbreğini verdi. Kan gruplarımız aynı. Babamız da vermek istedi ama kan grubu uymadığı için ondan alınamadı" dedi. Organ bağışı konusunda vericilerin tereddüt etmemesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Ağabeylerime sonsuz teşekkür borçluyum. Büyük ağabeyim bana verdi, küçük ağabeyim de kızıma verdi. Değeri biçilemez. İnsanlar organ bağışından korkuyor. Aile bağı olsa da bağışçı olmayanlar oluyor. Ama vericiler 1 hafta sonra normal yaşamına devam ediyor. Yaren biraz daha uzun süreçte toparlayacak" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLERE BAĞIŞ ÇAĞRISI

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yaren Kara ise şöyle konuştu: "İlk nakil olduğum gece ağrılarım vardı. Şimdi daha iyiyim. Yürüyorum, kendi kendime ayakta duruyorum. Dayıma teşekkür ediyorum. Bağış konusunda ailede kanı tutan birileri var ama vermek istemiyor. Oysa onlar yaşamına devam edebiliyor. Herkes organ bağışında bulunmalı."

'GÖNÜLDEN YAPILINCA SORUN OLMUYOR'

Kardeşine böbreğini tereddüt etmeden bağışladığını söyleyen Ağıt Ayhan ise "Ağabeyim de aynı hastalık nedeniyle yıllar önce hayatını kaybetmişti. O zaman organ nakli bu kadar gelişmemişti. İnsanlar böbrek nakli yapılınca dünyanın sonunun geldiğini düşünüyorlardı. Oysaki ben bunu araştırdım. Gönülden yapılınca sorun olmuyor. Hasta daha çabuk iyileşiyor. 3 gün yattım, 4'üncü gün çalışmaya başladım. Kardeşim Burhan da yeğenime verdi. Organ nakli verin, bir can kurtulduğu zaman insan daha mutlu oluyor" dedi.

'YA NAKİL YA DİYALİZ'

Nakil yapan ekip içinde bulunan Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu ise "Yaren son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle bu noktaya geldi. Süreç içinde ciddi boyutta protein kaybı daha sonra ise kreatin düzeylerinin yükselmesiyle son dönem böbrek yetmezliğine doğru ilerledi. Bu noktada iki seçenek vardı. ya böbrek nakli yapılması ya da diyalize girmesi gerekiyordu. Canlı donör olduğu için dayısından böbrek nakli yapıldı. Başarılı süreç sonunda şu anda böbrek işlevini çok iyi seyretmekte. Başarılı bir nakil yapıldı" diye konuştu.

'HER İKİSİNİN DE DURUMU İYİ'

Bazı hastalıkların genetik olarak aile fertlerini etkileyebildiğini kaydeden Nakil Uzm. Dr. Işık Özgü de "Bir naklin ardından zaman içinde diğer aile fertlerinde de bu tür nakiller gerekebiliyor. Her ikisi için de işler iyi gitti. Yaren dayısından böbrek nakli oldu. Her ikisinin de durumu gayet iyi. Bu gönüllülük meselesi, organ bağışlamak cesaret gerektiriyor. Büyük bir fedakarlık. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Böbrek, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ailede İki Nesil Böbrek Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.