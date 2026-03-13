Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı - Son Dakika
Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı

Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı
13.03.2026 13:29
Akdeniz Üniversitesinde Türkiye'de ilk olarak açılan Hücresel ve Gen Tedavi Merkezi'nde, en yaygın kanser türlerinden lösemi ve lenfoma kanser hastalarının tedavisi yapılacak.

Akdeniz Üniversitesinde Türkiye'de ilk olarak açılan Hücresel ve Gen Tedavi Merkezi'nde, en yaygın kanser türlerinden lösemi ve lenfoma kanser hastalarının tedavisi yapılacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İleri Sağlık Araştırma Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kurulan merkezde, lösemi ve lenfoma kanser hastalarının tedavisi için gerekli altyapıyı tamamladıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi olarak her zaman ilklere imza attıklarını belirten Özkan, "Lösemi ve lenfoma kanserlerinde artık yeni bir tedavi yöntemi var. Dünyada 7 merkez bu yöntemi kullanıyor. Çok yeni bir metot bu. Türkiye de Akdeniz Üniversitesi ile 8'inci ülke olma şerefine nail olacak." dedi.

Hem hastalara başarı oranı yüksek tedavi uygulanacağını hem de hastaların yurt dışına gitmesinin önleneceğini belirten Özkan, yurt dışında pahalı olan uygulamanın devlet ve üniversite imkanlarıyla Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti.

Kanserle savaşan hücrelerin sayısı artırılacak

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise kanser tedavisinde dünyada en ileri yöntemler arasında gösterilen CAR-T hücre tedavilerinin üniversite bünyesinde yapılabileceğini kaydetti.

Merkezin ekipmanları, teknoloji transferleri ve Ar-Ge için tüm altyapısının tamamlandığını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Bir immünoterapi tedavisi. Şu ana kadar ülkemizde yapılmayıp daha çok hastaların dışarıya gönderildiği veya hastaların kanlarının gönderilip getirildiği bir tedavi yöntemiydi. Bu aşamada hastaların kanları alınacak, bir şekilde laboratuvarda savaşan akıllı hücreleri dönüştürülecek, genetik olarak programlanacak, eklemeler yapılacak, çoğaltılacak ve hastaya verilmesi sağlanacak. Bu, bir süreç. Yaklaşık 8-10 gün kadar süren bir süreç sonunda hastaya tedavisi planlanacak. Bu kısım, mutfak kısmı olacak. Klinik kısmında da arkadaşlarımız tedaviyi uygulayacak. Başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olmasını bekliyoruz."

İnsan vücudunda kanserle savaşan hücrelerin bulunduğunu ancak bu hücrelerin bazen yetersiz geldiğini belirten Özkan, laboratuvarda gerçekleştirecekleri tedavi yöntemiyle kanserle savaşan hücrelerin sayısını artırarak hastalara dondurma işlemi yapmadan taze olarak geri vereceklerini dile getirdi.

Bu yöntemle kişileştirilmiş bir tedavi uygulanacağını ifade eden Özkan, kemoterapi miktarının da azaltılacağını söyledi.

Kemoterapinin sağlıklı hücrelere de zarar verebildiğine işaret eden Özkan, "Buradaki amacımız sağlıklı hücrelere zarar vermeden tedaviyi sağlamak. Tabii bunun da az miktarda olsa yan etkileri var. Onlar için de önlemleri almamız gerekiyor. Çünkü çok kuvvetli, sağlam askerler veriyorsunuz. Sağlıklı yerlere, okullara, hastanelere saldırmasın diye. Yani vücudun diğer organlarına saldırmasın diye." diye konuştu.

Tedaviler 15 Nisan'da başlayacak

Prof. Dr. Özkan, şu anda laboratuvarda 4 makinenin bulunduğunu ve gerekirse sayının artırılabileceğini aktardı.

Lösemi ve lenfoma kanser hastaları için umut verici bir çalışma olduğunu belirten Özkan, "Beş yıllık emeğin meyvesini alacağız. Bugün itibarıyla tüm ekipmanlar yerleşti, 1 Nisan itibarıyla validasyonun ve ruhsatlandırmasının tamamlanmasını bekliyoruz. 15 Nisan itibarıyla da ilk tedavimizi almayı planlıyoruz." dedi.

Kan kanserinin yaygın gözüken bir hastalık olduğunu kaydeden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bazen hem komplikasyonlar hem tedavinin yetersizliği nedeniyle kaybettiğimiz hastalar var. Bu tabi ki acı bir olay. Bu önemli bir tedavi yöntemi olacak, kurtuluş yolu olacak inşallah. Şu anda hastalardan çok fazla talep var, hem ülkemizden hem de yurt dışından. Şu ana kadar biz hastaları yurt dışına gönderirken artık yurt dışından da hastaları kabul etme imkanımız olacak."

Yıllık minimum 100 hasta kabul edilecek

Tedavi için sırada bekleyen hastaların olduğuna işaret eden Özkan, "Şu andaki hedefimiz yıllık 100 hasta minimum ki bu 150 hastaya kadar çıkartılabilir. Ama bunların reaktörlerde hücrenin çoğaltılması ve işlemin tamamlanması 7 gün gibi planlanıyor, bazı hastalarda 9-10 güne kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Özkan, aylık 10-12 hasta alabileceklerini ama bunu 4 katına kadar çıkartma potansiyellerinin de bulunduğunu belirtti.

Bu merkezin diğer kanser türleri için de bir umut olacağını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

"İleriki dönemde çok kötü bir seyri olan beyin kanseri gibi tümörler için de inşallah kısa zamanda o proteinlerin transferini, Ar-Ge'sini yapmış olacağız. Bu laboratuvarı daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

13.03.2026 13:29
