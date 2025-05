Akraba Evliliği Hastalık Riskini Artırıyor

DİYARBAKIR'da Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili güncel bilgilendirmelerin yapıldığı 'Doğu ve Güneydoğu Kongresi'nde konuşan Doç. Dr. Sedat Akgöl, "Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliğiyle geçen hastalık, ne yazık ki batı illerimize göre 4- 5 kat fazla" dedi.

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından, Kayapınar ilçesindeki bir otelin konferans salonunda 'Doğu ve Güneydoğu Kongresi' gerçekleştirildi. 5 gün süreyle devam eden ve 20 firma tarafından bilgilendirici stantların açıldığı kongreye, ulusal ve uluslararası düzeyde 450 doktor katıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu ve vakfın Doğu- Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Doç. Dr. Sedat Akgöl, kongredeki konuşmasında, " Diyarbakır'da daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde, kalıtımla yani halk arasında akraba evliliğiyle geçen hastalık, ne yazık ki batı illerimize göre 4- 5 kat fazla görünüyor. Bu sadece doğuştan anormalli bebeğe sebep olmuyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz bir ailede bir tane kanser değil, 10- 15 tane kanser ve çeşit çeşit kanser. Çünkü bunlar gen ile aktarılıyor. Biz 'akraba evliliği olmasın' diye karşı değiliz. Ama olacaksa da genetik tanı diye bir şey var. Eğer aile ağacında, soy ağacında genetik bir anormallik varsa hiç kimsede olmayan ki bu anne karnındayken teşhisi mümkün. Hatta evlenmeden önce de bunun teşhisi mümkün. Bu konuda bizim bölgedeki vatandaşımızda bir bilgi eksikliği var. Bizim bölgemizde gerçekten genetik anlamında çok fazla genetik hastalık ve anormali var. Yumurtalık rahim kanserine baktığımızda bizim bu bölgenin kendi orijinalinden kaynaklanan bazı anormal genler var. Yani biz insanlara kiminle evleneceğini dikte edemeyiz. Ama eğer bir işi yapıyorsanız bunun farkındalığında olun. Eğer bir aile ağacında çok fazla bir hastalık tespit ediyorsanız bir genetik danışmanlık için doktorunuza lütfen başvurun" dedi.

'RAHİM AĞZI KANSERİNE DİKKAT ETMELİYİZ'

Rahim ağzı kanserine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Akgöl, "Bu kongremizde dile getirdiğimiz çok önemli bir hadise daha var. Rahim ağzı kanseri diye bir olay var. Bu olayın aslında sebebi çok belli HPV virüsü (Human Papilloma Virüs) bu virüsün de korunacak bir aşısı var. Yani siz bu aşıyı yaptırırsanız eğer, bu virüse bağlı hiçbir hastalığa maruz kalmayacaksınız. kanser olmayacaksınız. Onun için şu an aşı ulusal programında değil, maddi imkanı olan vatandaşlarımızın bu aşıyı yapmalarını öneriyoruz. Buradan da bakanlığımıza ve sağlık otoriterlerimize bu aşı konusunda bir farkındalığın olması için ricalarımız ve bilgilendirme maiyetinde sesimiz olmanızı istiyoruz. Dediğim gibi genetik hastalıklar, demir eksikliği anemisi, aşı programı bu kongrede üzerinde ısrarla durduğumuz 3 tane konu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak eğitim faaliyetlerinde 4'üncü yılımız. Hastanemiz genç ve dinamik kadrosuyla her geçe yıl eğitim faaliyetlerini geliştirmekte ve bu geliştirdiğimiz eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası arenada sunmaktayız. İşlemleri yaptığımız tıbba katkılarımızı ulusal ve uluslar arası meslektaşlarımız ilgiyle izlemekte ve bunları gelip yerinde görmekte, yerinde bu faaliyetleri hem aktif olarak katılmakta hem de kongre salonlarımızda izleme imkanı sunuyoruz. Bu kongrenin her bir dakikasını arkasında bir yıl boyunca uzun süren deneyim dışında bir emek var ve bu bizi mutlu ediyor, bizi motive ediyor. Bundan sonrada bunu yıllık olarak yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,