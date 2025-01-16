Amasya\'da İlk Obezite Cerrahisi Gerçekleştirildi

Sağlık

AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk obezite cerrahisi gerçekleştirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezai Kantar, "Hastamız Tuğba Hanım'ı obezite nedeniyle ameliyat ettik. Amasya'da ilk defa obezite cerrahisini gerçekleştirdik" dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, obezite tedavisinde adım atarak, halk arasında 'Zayıflama Ameliyatı' olarak da bilinen Sleeve Gastrektomi (Tüp mide) ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Obezite cerrahisi, Amasya'da ilk kez uygulanmış oldu. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezai Kantar, "Hastamız Tuğba Hanım'ı obezite nedeniyle ameliyat ettik. Amasya'da ilk defa obezite cerrahisini gerçekleştirdik. Obezite cerrahisi sonrasında hastalarımız ilk 6 ayda fazla kilolarının neredeyse yüzde 50'sinden kurtuluyorlar. Ayrıca obezite tedavi edildikten sonra diyabet, hipertansiyon ve eklem problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarında hızlı bir şekilde düzelme sağlanıyor" dedi.

'AMASYA'DA İLK OLDU'

Tüp mide ameliyatı hakkında bilgi veren Kantar, "Hastamıza tüp mide operasyonunu gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamız bugün altıncı gününde ve inşallah şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz. Obezite cerrahisinde birkaç çeşit ameliyat mevcut, bunlar hastanemizde artık yapılmakta ve bu da Amasya'mızda bir ilk oldu. Hastamızın vücut kitle endeksi 42'ydi. 40'ın üzerindeki vücut kitle endeksi morbit obezite olarak kabul edilir ve bu durum ciddi sağlık problemleri doğurabilir. Tüp mide ameliyatı, en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntemde mideyi bir tüp şekline getiriyoruz ve bu sayede hastanın iştahı azalıyor, yemek tüketimi de düşüyor. Ayrıca bu işlemin hormonal etkileriyle hastamız 6 aylık süreçte hızlı kilo kaybı yaşayacak. Hastamız şu anda sıvı gıdalara başladı. Ameliyat sonrası, katı gıdalara geçmeden önce sıvı ve yumuşak gıdalar tüketiliyor. Mide hacmi azaldığı için hastamız daha hızlı doyuyor ve böylece kilo kaybı kolaylaşıyor" diye konuştu.

'TOPARLAMAYA BAŞLADIM'

Kilolarının hayatını ve sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tuğba Alsancak (34),"Kendim bir hemşireyim ve bu hastanede çalışıyorum. Kilo problemim vardı, beden kitle endeksim yüksekti. Bu da çeşitli sağlık sorunlarıma sebep oldu. Yürürken daralma, nefes alamama ve çabuk yorulma gibi sorunlar hayatımı etkileyen olumsuz faktörlerdi. Buna çözüm bulma arayışındaydım. Birçok diyet yaptım, diyetle verdiğim kiloları tekrar aldım. Bu süreç beni yordu ve sıktı, sonrasında böyle bir karar aldım. Sezai hocamın da bu ameliyatı yapacağını öğrenmiştim, kendisiyle konuştuk. Gerekli tetkik ve kontrollerimi yaptı daha sonrada ameliyatımı oldum. İlk çıktığımda biraz zorlandım ama sonrasında toparlamaya başladım." İfadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA/AMASYA,