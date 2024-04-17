Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı

Ambulans helikopter nakil bekleyen koah hastası için havalandı
BURDUR - Burdur'da bir süredir Koah hastalığı tedavisi gören hasta Antalya'dan gelen ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır Koah hastalığı nedeniyle tedavi gören ve akciğer nakli bekleyen Mehmet Ö.tedavisinin devamı için ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Antalya'dan havalanan ve Burdur Gazi Atatürk Stadyumuna iniş yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter buraya ambulans ile getirilen Mehmet Ö.'yü alarak Ankara Atatürk Senatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Mehmet Ö.'nün tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.
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Samsun'da birinci kattaki evin balkonundan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Nevin N.M.T.evlerinin birinci katındaki balkondan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Brüksel merkezli kuruluş E-Health Venture işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Belçika'nın sanat, inovasyon ve sağlık sektöründen temsilciler bir araya geldi. Konferansta, sanatın ve inovasyonun sağlık sektöründe nasıl bir rol oynayabileceği üzerine konuşmalar yapıldı. Ayrıca, Osmanlı dönemindeki müzik ve sanatla terapi uygulamaları da ele alındı. Türkiye'nin yenilikçi sağlık uygulamaları ve sağlık turizmindeki başarısı da vurgulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. İsviçre hükümeti ise Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Beypazarı Soda ise bu iddiaları reddederek ürünlerinin sağlık standartlarına uygun olduğunu belirtti.
Çerkeş köyünde yaşayan Salih Ç. (54), evinin önünde düşerek başını beton zemine çarptı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Salih Ç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kazan üretim fabrikasında temizlik yaparken azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulanslar sevk edildi. İşçilerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildiğini ve 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Koca, sağlık hizmeti verenlere teşekkürlerini iletti.
Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve akciğer nakli bekleyen KOAH hastası Mehmet Ö., ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygun donör bulunması halinde organ nakli yapılacak.
Beypazarı maden suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından sağlıksız bulunduğu gerekçesiyle resmi olarak yasaklandı. Ürünün sağlık riski oluşturduğu düşünülerek toplatılmaya başlandı. Maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği ve özellikle kadınlar için zararlı olduğu belirtiliyor. Beypazarı yönetiminin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
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