Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı

Burdur'da tedavi gören KOAH hastası, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Mehmet Ö., ambulans helikopter ile Ankara Atatürk Senatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

17.04.2024 00:35
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Ambulans helikopter nakil bekleyen koah hastası için havalandı

BURDUR - Burdur'da bir süredir Koah hastalığı tedavisi gören hasta Antalya'dan gelen ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır Koah hastalığı nedeniyle tedavi gören ve akciğer nakli bekleyen Mehmet Ö.tedavisinin devamı için ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Antalya'dan havalanan ve Burdur Gazi Atatürk Stadyumuna iniş yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter buraya ambulans ile getirilen Mehmet Ö.'yü alarak Ankara Atatürk Senatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Mehmet Ö.'nün tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı - Son Dakika

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