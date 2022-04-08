Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu - Son Dakika
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Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu

08.04.2022 10:16

Kars'ta, ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konularak ambulans uçakla Adana'ya getirilen 5 yaşındaki Asya Daştan, çölyak hastalığı teşhisiyle taburcu edildi.

Kars'ta, ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konularak ambulans uçakla Adana'ya getirilen 5 yaşındaki Asya Daştan, çölyak hastalığı teşhisiyle taburcu edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniğinde görevli uzman doktor Didem Gülcü Taşkın, 25 Mart'ta hastanelerine getirilen Daştan'ın sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Taşkın, yaklaşık 2 hafta önce Asya Daştan'ın karaciğer yetmezliği göstermesi üzerine hastanelerinin karaciğer nakli ve çocuk kliniğine sevk edildiğini söyledi.

Çocuğun karaciğer enzimlerinin yüksek olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadığını, buna da çölyak hastalığının neden olduğunu belirlediklerini ifade eden Taşkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Karaciğer enzim yüksekliği çok belirgindi. Tetkiklerimizde çölyak antikor testi pozitif geldi. Bu arada hastanın başlanan tedavisi sonrası olumsuz değerleri yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaptığımız biyopsi sonucunda da çölyak tanısı koyduk. Karaciğer naklinden kurtulmuştu. Değerleri nispeten güzel değerlere kadar düştü. Şimdi tedavisine de başladık. Glutensiz bir diyetle toparlayabileceği bir hastalık tanısı konmuş oldu. Karaciğer nakline gerek kalmamış oldu."

Taşkın, çölyak hastalığının organları etkileyebildiğini ancak nadir olarak bu kadar yüksek karaciğer enzimine neden olduğunu ifade etti.

"Çocuğuma kavuştum"

Anne Hayriye Daştan, kızı için gösterilen çaba için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızı için nakle gerek olmamasından mutluluk duyduğunu ifade eden Daştan, "Çocuğuma kavuştum. Şu anki hastalığı en azından kendisinin dikkatiyle çözülecek şeyler ama nakil için çok korkmuştum. 'Olur mu olmaz mı?' diye düşünmüştüm ama şimdi çok mutluyum." dedi.

Asya Daştan da iyi olduğunu ve artık eve gideceğini dile getirdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Daştan, rahatsızlığının ilerlemesi ve karaciğer nakli gerekmesi halinde bu işlemin yapılabileceği bir merkez olmasından dolayı 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu
Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'tan ambulans uçakla Adana'ya getirilen çocuğa çölyak teşhisi konuldu - Son Dakika
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