Ambulans Uçakla Hasta Çocuklar Nakledildi

Sağlık

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla 2 hasta çocuğun Mardin ve Erzurum'dan Ankara'da nakledildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum'dan alarak Ankara'ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.