Ambulans Uçakla Hasta Çocuklar Nakledildi - Son Dakika
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Sağlık

Ambulans Uçakla Hasta Çocuklar Nakledildi

Ambulans Uçakla Hasta Çocuklar Nakledildi

Türk Hava Kuvvetleri, 3 aylık bebek ve 5 yaşındaki çocuğu Mardin ve Erzurum'dan Ankara'ya taşıdı.

13.11.2024 14:36
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla 2 hasta çocuğun Mardin ve Erzurum'dan Ankara'da nakledildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum'dan alarak Ankara'ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ambulans Uçakla Hasta Çocuklar Nakledildi - Son Dakika

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