Estetik için ABD'den Türkiye'ye gelen kadın ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. İşlemleri yaptıran kliniğin yetkilileri ise suçlamaları reddetti.

ESTETİK İŞLEMDEN SONRA FENALAŞTI

Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı. Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KLİNİK YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.