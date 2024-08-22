Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi

Geniş Video İzle

Ankara'da maymun çiçeği hastalığına yakalandığından şüphelenilen kişilerin karantina altına alındığı iddia edildi. Paniğe neden olan bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

22.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklaması şu şekilde: "Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINSIN"

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

BAKAN MEMİŞOĞLU: SALGIN OLMAZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da dün yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediğini belirterek "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve izolasyonlar dahil olmak üzere gereğini yapacağız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok" ifadelerine yer vermişti.

Ankara\'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi

İl Sağlık Müdürlüğü, Monkeypox, Karantina, Ankara, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern: Herkesi kapıdan içeri alırsa bu devlet , neden olmasın… 25 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Gerçek olsa da saklıyorlar zaten merak etmeyin. 14 3 Yanıtla
  • SERKAN 06: Ben şu an maymun çiçeği hastasıyım gece doktor geldi teşhis koydu evden 15 gün çıkmayacağım, Kızılcahamam da ikamet ediyorum 9 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: Zamanı 20 yıl geriye döndürmek isteyen bir benmiyim ?? 10 1 Yanıtla
  • CEM ÇAM: ÖNÜNE GELENİ ÜLKEYE ALIRSAN OLACAĞI BU.KORONA PANDEMİSİNDE DE BÖYLE OLDU.1 AY SONRA DA TAM KAPANMAYA GİDERİZ ARTIK. 7 0 Yanıtla
  • Hasan null: Nüfus azaltma projesi tıkır tıkır işliyor. Küresel projeler 2 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: yok diyorlarsa kesin vardır 3 0 Yanıtla

14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:47:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement